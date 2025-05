Com bolsa de R$ 3,1 mil, prefeitura de Caxias abre seleção para recém-formados

A prefeitura de Caxias do Sul abriu seleção para profissionais recém-formados que buscam desenvolvimento técnico e prático de conhecimentos. O edital do processo seletivo nº 01/2025 de Residência Multiprofissional tem 11 vagas distribuídas entre os cursos de administração, arquitetura, contabilidade, engenharia civil, psicologia e tecnologia da informação. O lançamento ocorreu nesta sexta-feira (16).

As inscrições estão abertas até o dia 1º de junho pelo site www.legalleconcursos.com.br, com taxa de R$ 90. Há possibilidade de isenção para doadores regulares de sangue e cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME), desde que o pedido seja feito até 12 de setembro.

O edital completo do processo seletivo para Residência Multiprofissional está disponível nos sites www.legalleconcursos.com.br e www.caxias.rs.gov.br, no link “Concursos e Processos Seletivos” ou no saguão do Centro Administrativo Municipal (Rua Alfredo Chaves, 1.333). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 0800 818 0001.