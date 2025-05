Com baixa procura por vacina da gripe, Caxias do Sul registra aumento em internações por casos respiratórios

Caxias do Sul registrou um aumento nas hospitalizações por casos respiratórios nas últimas quatro semanas. Conforme a comunicação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o número saltou de 291 no fim de abril para 381 na metade de maio.

A pasta afirma que o aumento é esperado para esta época do ano. Assim, o município não deve seguir neste momento a medida tomada pelo Estado. Na última segunda (19), o governo do RS anunciou o decreto da situação de emergência em saúde pública em razão do aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) , especialmente em crianças de até cinco anos.

Número chama atenção para vacinação

Anelise reforça a importância de vacinar as crianças. Além de serem um público prioritário até os cinco anos, elas frequentam locais com grande circulação de pessoas, como escolas. Somente 17,53% dessa faixa etária foi vacinada em Caxias:

— Elas podem estar com poucos sintomas e também podem passar o vírus para pessoas mais vulneráveis, como os avós, que são pessoas que correm grande risco de internação com sintomas graves.

Além do aumento das internações, a SMS identifica uma alta na procura por atendimentos por casos de síndrome gripal. Do início de abril até o início de maio o aumento foi de 44%. Foram 551 casos atendidos entre unidades básicas de saúde (UBSs) e unidades de pronto atendimento (UPAs) no começo do mês passado contra 795, três semanas depois. Ou seja, um aumento de 244 casos.