Com 70% de ocupação em hotéis e pousadas, São José dos Ausentes vive expectativa pela neve 

A garoa fina e o vento congelante que abraçam São José dos Ausentes, aos 9ºC, nesta quarta-feira (28), criam um cenário de expectativa pela volta da neve na cidade dos Campos de Cima da Serra. A possibilidade de ocorrência do fenômeno é indicada pela Climatempo, que afirma que há condições consistentes para nevar no município entre a madrugada e a manhã de quinta (29), quando a temperatura mínima será de 0ºC e a máxima de 4ºC.

Diante do avanço de uma intensa massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul, os meteorologistas apontam que os municípios localizados nas regiões mais elevadas da Serra Gaúcha têm grande chances de registrar neve ou ao menos chuva congelada.

Com dois hotéis e 22 pousadas espalhadas pelo interior, Ausentes atrai turistas dispostos a viver as baixas temperaturas e, com sorte, a neve. São aproximadamente 500 leitos abertos. Nesta tarde de quarta, os visitantes ainda estavam chegando à cidade de quatro mil habitantes. Segundo a secretária municipal do Turismo, Milena Amaral, a ocupação era de 70%.

Pela experiência de Anápio Donizete Pereira, 49 anos, “a umidade está perfeita” para nevar. Ele é proprietário da pousada Fazenda Monte Negro, que há 25 anos hospeda turistas curiosos pelo Monte Negro, o ponto mais alto do Estado, com 1.403 metros acima do nível do mar. Áreas altas como essa, no interior de Ausentes, são propícias para a neve.

— A expectativa do frio chegou e a neve é o que supera tudo. Daqui a pouco estamos recebendo pessoas de São Paulo, Paraná, para curtir com a família. Outono e inverno são nossa alta temporada. As pessoas vêm pelo frio, para cavalgar, pelos cânions, cachoeiras e trilhas — conta Pereira.

O agendamento de hospedagens está maior neste ano em relação a 2024, devido à enchente daquela ocasião, segundo ele.

Samuel Dalló e Daiane Carnieletto saíram de Pato Branco, no Paraná. Neimar De Cesero / Agência RBS

O agrônomo Samuel Dalló, 33, e a coordenadora administrativa Daiane Carnieletto, 29, esquentavam as mãos na lareira da pousada após 12 horas de viagem de carro. O casal vem de Pato Branco, a 600 quilômetros de distância, no sudoeste do Paraná, para prestigiar a friaca gaúcha.

—Acertamos ontem (terça) de vir para cá, entramos de férias na segunda. Eu já tinha curiosidade pelos cânions, agora que estamos aqui, queremos a neve também. E uma neve forte — brinca Samuel.

O roteiro de Samuel e Daiane inclui, ainda, passeio por Flores da Cunha e Bento Gonçalves.

Grupo de Limeira encarou quase mil quilômetros de moto. Neimar De Cesero / Divulgação

Onze motociclistas, que vieram de Limeira (SP), foram recebidos com pinhão no fogão à lenha. Um deles, o empresário Nilton Alves Fernandes, 44, celebrou a coincidência da chegada do grupo em Ausentes com a possibilidade de neve. Afinal, a hospedagem estava marcada desde janeiro e inclui outras cidades, como Gramado, na quinta-feira:

— Ficamos sabendo da neve porque paramos em vários lugares e todo mundo estava falando. Alguns pensaram em desistir, mas viemos assim mesmo.

Fernandes e os colegas utilizam motos especiais, chamadas de big trail, para aguentar grandes percursos e terrenos irregulares, como as estradas de chão do interior do RS. De Limeira a Ausentes, uma aventura de quase mil quilômetros, que iniciou na terça e contou com parada durante a noite anterior em Balneário Camboriú (SC).

— Nesse trecho após Bom Jardim da Serra (a 2h de Ausentes, no território catarinense) teve muito vento, tivemos que colocar capas de chuva para aguentar o frio. Chegamos agora à noite, e tinha muito barro, a chance de alguém cair era grande. Mas tá todo mundo de pé — relata Fernandes, que viaja há quatro anos de moto pelo Brasil e países vizinhos.

Comportamento do tempo

A Climatempo prevê a permanência das condições de precipitação invernal para a Serra até a manhã da quinta-feira, com temperaturas que variam entre -1ºC e 13ºC.

Outros municípios da Serra podem ter ocorrência de neve entre a madrugada e a manhã. Isso porque atua na região uma massa de ar polar com a presença de umidade na atmosfera.