Com 65% dos pontos já substituídos, Caxias deve concluir implantação de lâmpadas de LED até outubro

Substituição das luminárias tradicionais deve ser concluída até outubro. Porthus Junior / Agencia RBS

Após 15 meses do início dos trabalhos da parceria público-privada (PPP) da iluminação pública com a concessionária Luz de Caxias do Sul, 65% pontos da cidade já estão com as luminárias LED até esta quarta-feira (28). A finalização de todas as trocas deve ocorrer até outubro de 2025.

A porcentagem é equivalente a mais de 32 mil novas lâmpadas de um total de aproximadamente 50,4 mil que existem no município. A mudança das lâmpadas comuns para as de LED é realizada por serem mais eficientes e econômicas.

De acordo com o diretor César Furlanetto, da secretaria de Gestão Urbana, pasta que ficou responsável pela parte da iluminação pública na nova gestão do prefeito Adiló Didomenico, a concessionária ainda segue com 10 equipes na operação dos atendimentos de conserto de luminárias.

Segundo Furlanetto, de dezembro de 2024 até maio deste ano, os chamados aumentaram de 150 a 160, para, em média, 250 a 270 por dia. Contudo, cerca de 80 dos atendimentos são de troca de lâmpadas e o restante está dividido em ações de modernização, como:

Instalação do sistema de telegestão ( que permite detectar automaticamente quando ocorre uma falha, como lâmpada queimada, por exemplo, gerando instantaneamente uma ordem de serviço para a concessionária fazer o reparo).

que permite detectar automaticamente quando ocorre uma falha, como lâmpada queimada, por exemplo, gerando instantaneamente uma ordem de serviço para a concessionária fazer o reparo). Instalação de pontos novos para correção de locais escuros.

O diretor destaca que as atividades da concessionária estão adiantadas em relação ao cronograma e que o número de consertos vem diminuindo conforme a PPP avança.

— Visto o percentual avançado de modernização do parque de iluminação pública, os índices de conserto de lâmpada caíram consideravelmente (de 5 mil em 2024 para cerca de 25 atualmente) o que permite a concessionária atuar de forma simultânea em todas essas frentes — salienta Furlanetto.

Sobre as modernizações em locais públicos, o diretor explicou que algumas já foram finalizadas, como o Parque Cinquentenário, mas ainda não foram entregues formalmente ao município. Já a Lagoa do Rizzo, por exemplo, ainda está em andamento.

Furlanetto também destacou o projeto da iluminação de imóveis turísticos e públicos, que tem previsão para começar a se concretizar em três meses. As primeiras luminárias serão instaladas na Casa de Pedra, na Estação Cidadania (no bairro Cidade Nova) e nos pórticos de Ana Rech e Santa Lúcia do Piaí.

O Consórcio Luz de Caxias do Sul SA é formado pela Enel X, linha de negócios do Grupo Enel dedicada a serviços avançados de energia com foco na transição energética, em conjunto com a empresa Selt Engenharia. O contrato com o município prevê a implantação de lâmpadas em LED nos cerca de 50 mil pontos do município e a manutenção do sistema por 24 anos.

Como pedir

O serviço para a troca de lâmpadas queimadas deve ser solicitado diretamente pelos canais do Consórcio Luz de Caxias do Sul. Confira abaixo: