Com 46 mortes, Caxias do Sul declara estado de emergência para enfrentamento de doenças respiratórias

A prefeitura de Caxias do Sul decretou, nesta sexta-feira (30), estado de emergência em saúde pública por causa do aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

O decreto se ampara no aumento de 56% nas notificações de casos de SRAG nos últimos dias; nas últimas duas semanas foram registrados 528 casos, sendo 487 deles de moradores do município. Caxias do Sul tem, hoje, 747 leitos SUS, todos ocupados neste sábado (31).

Conforme o secretário de Saúde Geraldo Rocha Freitas, o volume de internações ainda acumula casos de procedimentos eletivos que, no futuro, poderão ser adiados para que os leitos sejam liberados.

— Ainda estão sendo realizadas cirurgias eletivas e esses leitos acabam sendo ocupados por pacientes desses procedimentos programados. No momento que forem suspensos, em uma atitude mais drástica e extraordinária, nós teremos uma disponibilidade maior. Não é o caso no momento, mas se for necessário teremos que tomar essas medidas.

Crianças e idosos são os mais afetados

Nesse ano já foram registradas 46 mortes por SRAG, sendo 85% delas de pessoas com mais de 60 anos.

Dos 57 casos notificados em bebês menores de um ano, 10 deles necessitaram de internação em UTI.

Os grupos representam as maiores preocupações da secretaria Municipal de Saúde, que ainda não trata a situação como calamidade. Segundo Freitas, o decreto de emergência permite que novas medidas sejam tomadas para o enfrentamento das doenças.

— A situação está sob controle, mas a medida permite que sejam adotadas ampliações de horários e equipes. E vai nos permitir tomar decisões mais rigorosas em caso de se esgotar a capacidade de internações nos hospitais. Tem toda a questão orçamentária também, para o aporte de recursos de forma emergencial, e que permite o pagamento de horas extras de servidores para promover mutirões de vacinação.

O decreto tem validade de 120 dias e pode ser prorrogado de acordo com a evolução do cenário. Uma das soluções que o documento permite, ainda segundo Freitas, é a atuação em conjunto com hospitais e serviços privados conveniados ao SUS.

— Existe o plano de contingência que permite que a capacidade instalada dos hospitais já contratados seja destinada para esses casos. Mas estamos longe disso, é uma situação de emergência para que todos compreendam a necessidade de medidas extraordinárias.

Novo mutirão de vacinação no dia 14

Entre as medidas estão novas campanhas de vacinação que buscam aumentar a cobertura vacinal no município.

Segundos os dados mais recentes da secretaria Municipal da Saúde, apenas 34,77% do público-alvo foi vacinado desde o começo da campanha de vacinação contra a gripe. Desses, a maior cobertura é dos idosos (39%), seguida pelas gestantes (30%) e, por último, as crianças (22%):

— A vacina evita muitos problemas, já foram realizados dois dias D buscando o grupo prioritário e programamos para o dia 14 de junho um novo mutirão. Vamos apelar para que a população se vacine, isso é fundamental para que o quadro de emergência não avance.

Desde o dia 19 de maio a vacinação contra a gripe está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade. A imunização ocorre de segunda a sexta-feira em todas as UBSs (exceto Mariani, que está em reformas).

Horários: