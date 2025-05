Com 0°C, Cambará do Sul tem menor temperatura do RS nesta sexta; frio irá persistir na Serra

Cambará do Sul registrou 0,9°C, segundo a Climatempo. Nina Cardoso / Divulgação

A primeira massa de ar polar intensa do ano no Rio Grande do Sul deixa marcas, como a neve em São José dos Ausentes na quinta-feira (29), e uma sequência de dias gelados na Serra. No amanhecer desta sexta (30), Cambará do Sul registrou a temperatura mais baixa do Estado, com 0,9°C. A sensação térmica chegou a -3°C.

Leia Mais Neve é registrada em São José dos Ausentes nesta quinta-feira

Outros cinco municípios da região figuram entre os 10 mais congelantes: Ausentes registrou 1,7°C; Vacaria marcou 3,3°C; Serafina Corrêa ficou com 3,9°C; Bento Gonçalves, com 4,6°C; e, por fim, Lagoa Vermelha, com 4,9°C.

O dia segue com predomínio de tempo aberto e de temperaturas baixas sobre a Serra, de acordo com a Climatempo, devido a um sistema de alta pressão associado à massa de ar polar. Não há previsão de chuva.

Fim de semana

Moradores e turistas da Serra vão aproveitar o fim de semana com a presença do frio e tempo firme. O amanhecer de sábado (31) pode ter geada. No decorrer do dia, apontam os meteorologistas, o sol aparece entre nuvens, mas sem chuva.