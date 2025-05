Cidades da Serra realizam Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

A vacina Influenza trivalente é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Neste sábado (10) ocorre o Dia D da campanha de vacinação contra a influenza em várias cidades da Serra. A vacina trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

Os públicos que já podem se vacinar são crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; pessoas com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas (mulheres até 45 dias após parto); trabalhadores da saúde; indígenas; pessoas em situação de rua; professores dos ensinos básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos Correios; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Confira as cidades e os locais de vacinação:

Bento Gonçalves

O Dia D de vacinação ocorre das 8h30min às 16h em todas as unidades básicas de saúde (UBSs). Até o momento mais de 10 mil pessoas já se vacinaram na cidade.

Canela

No sábado, as UBSs Canelinha, São Luís, Central, Leodoro Azevedo e Santa Marta estarão abertas das 8h às 12h e das 13h às 16h. Para realizar a vacinação, é necessário apresentar o documento oficial com foto e a Carteira de Vacina.

Confira onde se vacinar:

UBS Canelinha: Rua Adalberto Wortmann, 20, bairro Canelinha

UBS São Luís: Rua Cézar Pedro Raymundo, 48, bairro Bom Jesus

UBS Central: Rua Sete de Setembro, 340, bairro Centro

UBS Leodoro Azevedo: Rua Tio Elias, 385, bairro Leodoro Azevedo

UBS Santa Marta: Rua Primeiro de Janeiro, 909, bairro Santa Marta

Caxias do Sul

O Dia D de vacinação ocorrerá na Praça Dante Alighieri, das 9h às 16h. No último Dia D de vacinação contra a gripe em Caxias, que ocorreu no dia 26 de abril, 3.075 pessoas receberam o imunizante.

Na oportunidade, também haverá vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos que nunca tenham recebido esse imunizante. A imunização ocorrerá no Centro de Atenção ao Turista (CAT) da Praça, devido à necessidade de acesso ao sistema para verificação de registro. Já a vacina da gripe será realizada em uma tenda montada na Praça, que será instalada nas proximidades do CAT.

Para se vacinar, basta levar documento com foto e CPF. Crianças precisam levar CPF, Cartão SUS e caderneta de vacinas. Em caso de mau tempo, toda a vacinação será realizada na Casa da Cultura, no mesmo horário programado.

Farroupilha

No Dia D de vacinação contra a gripe haverá equipes volantes de saúde passando pelo interior para realizar a aplicação da vacinas nas pessoas que se encaixam nos grupos prioritários. Ao todo, serão cinco equipes mobilizadas entre às 8h e 17h passando pelas comunidades. Além disso, as unidades básicas de saúde Central, São José, 1º de Maio I e II, América, Industrial, Monte Pasqual, Medianeira, Cruzeiro, Cinquentenário, Belvedere estarão abertas no mesmo horário. Já a Unidade Móvel de Saúde estará na Praça da Matriz, em frente a Casa de Cultura.

Para receber a vacina é preciso apresentar CPF ou Cartão SUS e a caderneta de vacinação. Idosos precisam apresentar documento que comprove a idade, já pessoas com comorbidades devem apresentar algum documento que comprove a condição de saúde (receita, exame, prescrição médica). No caso dos trabalhadores de saúde, educação, caminhoneiros e demais profissões elencadas, é solicitada a apresentação de documento que comprove vínculo empregatício ativo.

Confira os locais que as equipes volantes irão passar no interior:

Equipe 1

Linha República , na E.M. Eugênio Ziero, das 8h10min às 9h

, na E.M. Eugênio Ziero, das 8h10min às 9h Linha Jacinto Santo André , no Salão da Comunidade, das 9h15min às 10h

, no Salão da Comunidade, das 9h15min às 10h Linha 47 , no Salão da Comunidade, das 10h30min às 11h20min

, no Salão da Comunidade, das 10h30min às 11h20min Vila Jansen , na E.E. Júlio Mangoni, das 13h às 13h40min

, na E.E. Júlio Mangoni, das 13h às 13h40min São Marcos , na E.E. Isabel Venzon, das 14h às 14h40min

, na E.E. Isabel Venzon, das 14h às 14h40min Capela de Todos os Santos , no Salão da Comunidade, das 15h às 15h40min

, no Salão da Comunidade, das 15h às 15h40min Nossa Senhora das Dores, no Salão da Comunidade, das 16h às 16h40min

Equipe 2

Santo Inácio , no Salão da Comunidade, das 8h às 8h40min

, no Salão da Comunidade, das 8h às 8h40min Rio Burati , na UBS Rio Burati, das 9h às 10h40min

, na UBS Rio Burati, das 9h às 10h40min Monte Bérico 3º distrito , no Salão da Comunidade, das 11h às 11h40min

, no Salão da Comunidade, das 11h às 11h40min Linha Sertorina , no Salão da Comunidade, das 13h às 13h40min

, no Salão da Comunidade, das 13h às 13h40min Vila Rica , na E.M. José Chesini, das 14h às 14h40min

, na E.M. José Chesini, das 14h às 14h40min Linha Paese , no Salão da Comunidade, das 15h às 15h40min

, no Salão da Comunidade, das 15h às 15h40min Desvio Blauth, no Salão da Comunidade, das 16h às 16h40min

Equipe 3

Santo André Avelino (Machadinho) , no Salão da Comunidade, das 8h às 8h25min

, no Salão da Comunidade, das 8h às 8h25min Linha São João , no Salão da Comunidade, das 8h40min às 9h20min

, no Salão da Comunidade, das 8h40min às 9h20min Linha Ely , no Salão da Comunidade, das 9h30min às 10h15min

, no Salão da Comunidade, das 9h30min às 10h15min Linha Muller , no Salão da comunidade, das 10h30min às 11h

, no Salão da comunidade, das 10h30min às 11h Mundo Novo , no Salão da Comunidade, das 11h20min às 11h45min

, no Salão da Comunidade, das 11h20min às 11h45min Nova Sardenha , na E.M. Nova Sardenha, das 13h às 13h40min

, na E.M. Nova Sardenha, das 13h às 13h40min São Luiz 3º Distrito , no Salão da Comunidade, das 14h às 14h30min

, no Salão da Comunidade, das 14h às 14h30min Nova Milano , na E.M. Santa Cruz, das 15h às 15h40min

, na E.M. Santa Cruz, das 15h às 15h40min Linha Boêmios, no Salão 1º de Janeiro, das 16h às 16h40min

Equipe 4

Vila Esperança , na UBS Vila Esperança, das 8h às 10h

, na UBS Vila Esperança, das 8h às 10h Capela São José , no Salão da Comunidade, das 10h15min às 10h45min

, no Salão da Comunidade, das 10h15min às 10h45min Monte Bérico , no 2º Distrito Salão da Comunidade, das 11h às 11h40min

, no 2º Distrito Salão da Comunidade, das 11h às 11h40min São Miguel , no Salão da Comunidade, das 13h às 13h30min

, no Salão da Comunidade, das 13h às 13h30min Caravaggeto , no Salão da Comunidade, das 14h às 14h40min

, no Salão da Comunidade, das 14h às 14h40min São Roque , no Salão Da Comunidade, das 15h10min às 15h40min

, no Salão Da Comunidade, das 15h10min às 15h40min Nossa Senhora da Salete, no Salão da Comunidade, das 16h às 16h40min

Equipe 5

Feira do Agricultor , no Bairro Centro, das 7h às 11h

, no Bairro Centro, das 7h às 11h Linha Caçador , na E.M. Maria Bez Chiele, das 13h às 13h40min

, na E.M. Maria Bez Chiele, das 13h às 13h40min Caravaggio , na E.M. N. Senhora do Caravaggio, das 14h às 15h

, na E.M. N. Senhora do Caravaggio, das 14h às 15h Acamados – Conforme lista, das 15h20min às 17h

Flores da Cunha

Durante o Dia D de vacinação serão disponibilizados sete pontos de imunização, que funcionarão sem fechar ao meio-dia.

Os horários de cada unidade:

Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi: 8h às 17h

UBS do bairro União: 8h às 16h

UBS do bairro São Pedro: 8h às 16h

UBS de Nova Roma: 8h às 16h

UBS de Otávio Rocha: 8h às 16h

UBS de São Gotardo: 8h às 16h

UBS de Mato Perso: 8h às 16h

Gramado

No sábado, cinco unidades básicas de saúde estarão abertas especialmente para o atendimento. Além da vacina contra a gripe, outras vacinas do calendário básico de imunização também estarão disponíveis. Para a imunização é necessário levar documento com foto e carteira de vacinação.

Locais e horários de vacinação: