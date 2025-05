Chegada da primeira onda de frio acende alerta para baixa procura pela vacina contra a gripe, em Caxias do Sul

Neimar De Cesero / Agencia RBS

A previsão de temperaturas abaixo dos 5°C nos próximos dias e a aproximação do inverno trazem um alerta importante aos moradores da Serra: é preciso reforçar os cuidados com a saúde. Uma das ferramentas mais eficazes de proteção e recomendadas por médicos é a vacinação contra a gripe. Em Caxias do Sul, o imunizante está disponível a toda a população, a partir de seis meses de idade, desde a semana passada, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A infectologista Anelise Kirsch relembra que os períodos de frio são mais sensíveis para a transmissão de doenças respiratórias, porque os ambientes são naturalmente fechados e as pessoas se mantêm aglomeradas — um prato cheio, portanto, para a circulação do vírus influenza.

— Se uma pessoa está gripada nesse ambiente fechado, ela acaba contaminando, via gotículas, as outras que estão no entorno — explica a médica.

Segundos os dados mais recentes da Secretaria Municipal da Saúde, apenas 34,77% do público-alvo foi vacinado desde o começo da campanha de vacinação contra a gripe. Desses, a maior cobertura é dos idosos (39%), seguida pelas gestantes (30%) e, por último, as crianças (22%). Ao todo, 76,7 mil pessoas foram imunizadas em Caxias do Sul.

— A vacina é muito eficaz. Sabemos que cerca de 80% das pessoas que seriam internadas por gripe acabam não sendo hospitalizadas justamente pela proteção deste imunizante. Além disso, há dois benefícios: a proteção individual, porque se eu me vacino, eu me protejo. E a proteção coletiva, quando alcançamos 90% da população vacinada. Neste caso, há o chamado efeito de rebanho, com a diminuição da circulação viral — detalha a infectologista.

Por que se vacinar agora?

Para quem ainda não se vacinou contra a gripe, este é o momento ideal, uma vez que ainda há todo o inverno pela frente. Além disso, sabe-se que a vacina demora de duas a quatro semanas para proteger o organismo das formas mais graves da doença.

Recebi a vacina em 2024. Preciso repeti-la neste ano?

Sim! Segundo a infectologista, o material genético do vírus sofre modificações, necessitando de atualizações anuais. A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, ou seja, protege contra três cepas do vírus influenza (H1N1, H3N2 e tipo B).

Por que devo vacinar meu filho?

— A criança tem dois agravantes: ela tem um sistema imunológico que ainda não está funcionando 100% e uma via aérea mais frágil do que de um adulto. Outras questões é que quando a criança interna por conta de uma infecção respiratória viral, a gente tem poucas opções de tratamento. Fazemos basicamente o suporte. Nos casos em que não há internação, geralmente a criança leva o vírus para a família, deixando os idosos, por exemplo, mais suscetíveis (à infecção) — enfatiza a infectologista Anelise Kirsch.

Onde e quando se vacinar?

A população acima de seis meses de idade pode se imunizar em todas as UBSs de Caxias do Sul de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A exceção é o postinho do bairro Mariani. As UBSs Esplanada, Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Reolon, Vila Ipê atendem das 8h às 19h.