Cerca de 35 mil visitantes foram ao Entrai, que se encerrou domingo em Farroupilha; próxima edição já tem data

Em dois finais de semana, a 21ª edição do Encontro das Tradições Italianas (Entrai) , em Farroupilha, atraiu cerca de 35 mil visitantes. Os números foram divulgados pela organização do evento, que se encerrou neste domingo (18).

A celebração, alusiva aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, ocorreu no distrito de Nova Milano com atividades relacionadas a cultura, costumes, tradições e gastronomia típica.