Caxias do Sul terá nova casa de passagem para acolher moradores em situação de rua

Fundação Caxias faz triagem de roupas da Campanha do Agasalho em parte do prédio. Ulisses Castro / Agencia RBS

Caxias do Sul irá ganhar uma nova casa de passagem para acolher o público em situação de rua, com foco na capacitação e inserção no mercado de trabalho. O abrigo ficará na Rua Garibaldi, 248, no bairro Pio X, no prédio da antiga Malharia Stumpf — onde é sediada a Fundação Caxias.

De acordo com o presidente da Fundação Caxias, Euclides Sirena, o espaço será anunciado oficialmente no dia 6 de junho, ou seja, antes do início do inverno. Além da entidade, a iniciativa envolve o projeto Mão Amiga e a prefeitura.

Inicialmente, a casa deverá disponibilizar 100 vagas para pessoas sem-teto, com atendimento integral que vai além do acolhimento noturno em tempos de frio. Sirena explica que serão oferecidas no local oficinas de costura, cozinha, montagem de eletrodomésticos e lavanderia.

Também estarão incluídas refeições, dormitórios e infraestrutura para higiene.

— As pessoas vão vir, vão ser capacitadas e vão para o trabalho. Essa casa é para recuperar pessoas, resgatar a autoestima, dar dignidade — afirma o presidente da Fundação Caxias.

A preparação do imóvel está em vias de conclusão, conforme Sirena. Restam reparos na cozinha, e finalização da pintura e limpeza.

Imóvel fica perto do Centro. Ulisses Castro / Agencia RBS

Novo espaço para casa Carlos Miguel dos Santos

Integrante da iniciativa, o fundador do Mão Amiga, o frei Jaime Bettega detalha que se trata de uma transferência de endereço e ampliação dos serviços da casa de passagem Carlos Miguel dos Santos — hoje, na Rua Francisco Meneguzzo, 593, bairro Fátima, com 40 vagas.

— No bairro Fátima fica muito longe para o deslocamento das pessoas em situação de rua. O serviço será ampliado também pela capacitação para o mercado de trabalho — reforça o frei.

Ainda sob coordenação do Mão Amiga, as pessoas em vulnerabilidade social têm como opção as casas de passagem Residencial Santa Dulce, no bairro Cidade Nova, e a São Francisco de Assis, no Cinquentenário.