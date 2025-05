Caxias do Sul sediará encontro da juventude católica em novembro

Primeira edição ocorreu em 2012, em Santa Maria, e reuniu 40 mil gaúchos. Germano Rorato / Especial

Após sete anos, o Bote Fé — evento católico voltado à juventude do Rio Grande do Sul — voltará a ser realizado e, desta vez, em Caxias do Sul. O grande encontro dos jovens católicos está marcado para o dia 15 de novembro e será no Parque do Sesi - Centro Esportivo Jacintho Maria de Godoy (Rua Ciro de Lavra Pinto, 818, bairro Interlagos).

Esta será a quarta edição do evento, que foi organizado em 2012 com o objetivo de preparar os jovens para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que ocorreu no Rio de Janeiro, em 2013. Naquele ano, o evento foi realizado em Santa Maria. A partir dali, o Bote Fé virou tradição e passou a ser o ponto de encontro, integração e celebração das juventudes gaúchas. A segunda edição foi realizada em 2015, em Porto Alegre. A última ocorreu em 2018, em Parobé.

Em 2018, em Parobé, apesar da chuva - que ocorreu em todas as três edições do Bote Fé já realizadas - o evento manteve toda a programação prevista. Dener Job / CNBB

Conforme a Diocese de Caxias do Sul, a quarta edição do Bote Fé terá como tema Vim Matear Contigo. Além de marcar a realização do Congresso Vocacional na sua etapa estadual promovido pelo Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o evento também irá recordar o Jubileu da Esperança, convocado pelo Papa Francisco, que segue até o fim de 2025 e celebrará os 15 anos do Serviço de Evangelização da Juventude do Rio Grande do Sul, conhecido como Eaí?Tchê.

O evento contará com uma programação de cerca de 12 horas, que terá início às 10h com acolhida às delegações, seguida de oficinas e catequeses, apresentação de bandas, celebração eucarística, oração, feira vocacional e show nacional.

— A retomada desse Bote Fé é um momento de expressarmos nossa fé, nossa comunhão, nossa acolhida ao Papa Leão XIV e mostrar que a juventude no Rio Grande do Sul está viva e confiante — diz o padre Eliseu Oliveira, referencial do Serviço de Evangelização da Juventude do Rio Grande do Sul.