Caso Negão: polícia indicia quatro pessoas por maus-tratos a animal em Vacaria

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o desaparecimento do cão comunitário Negão, em Vacaria . Quatro pessoas foram indiciadas por maus-tratos a animais: o ex-secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Fernando Pedroso, os dois homens que atuavam como cargos de confiança (CC) e um morador da área onde Negão vivia. O inquérito foi concluído nesta segunda-feira (26) e remetido ao Ministério Público no mesmo dia.

Conforme o delegado Anderson Silveira de Lima, os quatro indiciados participaram do crime. Tudo começou quando o morador se queixou sobre a presença de Negão na rua para os servidores. Diante disso, o ex-secretário determinou a captura do cão .

O animal foi recolhido pela dupla de ex-CCs em 24 de abril. Ele era cuidado pelos moradores da Rua Libório Rodrigues , na área central de Vacaria. Imagens de câmeras de segurança no local flagraram os homens colocando o animal em um veículo oficial.

Segundo o delegado, Negão foi entregue ao morador que havia feito a reclamação. Ele foi o responsável por levar o cão até Bom Jesus e abandoná-lo. O cachorro foi localizado quatro dias após o desaparecimento na BR-285, nas proximidades do trevo do Caraúno, em São José dos Ausentes. O então secretário e CCs foram exonerados no dia 28 de abril.