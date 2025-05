Com obras emergenciais concluídas, casarão do Dner, em Caxias, não tem plano de ocupação definido

Casarão tratado com bem de interesse histórico está junto à EPI Imigrante, em Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desativado desde a década de 1980, o casarão que abrigou o extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) recebeu obras paliativas que foram concluídas ainda em agosto. O reforço no piso, estragado por conta da chuva, e a troca de beirais no telhado devem impedir uma deterioração maior do prédio de 350 metros quadrados construído na década de 1950. Ainda em 2018, o local recebeu tapumes e lonas para evitar maiores estragos pela ação do tempo.

No entanto, ainda não há planos para sua ocupação, o que garantiria uma restauração mais completa que compreenderia iluminação e acessibilidade, por exemplo. De acordo com a Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural (DIPPAHC), o bem está demarcado no anexo do Plano Diretor como sendo de interesse histórico.

— Tem proteção legal, mas não é tombado. Fizemos as medidas de conservação e ele está aguardando um restauro através da definição de ocupação para fazer as melhorias direcionadas ao que ele vai servir — diz Rosana Guaresi, arquiteta do Dippahc.

Leia Mais Desativado desde a década de 1980, casarão do DNER receberá primeiras melhorias de conservação em Caxias do Sul

As obras paliativas, feitas a pedido do Ministério Público, foram orçadas em R$ 31.858,59 e pagas pelo município.

Por estar localizado na área da EPI Imigrante, o bem é de propriedade da secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), que, por meio da assessoria de imprensa, confirmou que ainda não há intenções de uso.

Um memorial já foi cogitado para o local

Em 2015, quando começou a previsão de abertura de licitação para a recuperação do local, estava prevista a abertura do casarão para o público após a reforma. A expectativa era de que o local se tornasse um memorial sobre a trajetória dos funcionários que trabalharam na construção da BR-116, com agenda para atividades culturais.

A ideia, na época, era da secretaria de Cultura. Contatada nesta semana, a pasta também afirmou, assim como a SMTTM, que não tem planos para o local.

Casarão do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

A casa de madeira de dois pisos com seis salas distribuídas no primeiro andar e um grande salão sem divisórias no segundo foi inicialmente instalada nas margens da BR-116, perto do Monumento ao Imigrante. O local, que sediou o escritório do DNER, foi "arrastado" alguns metros, em 2013, para a construção da Estação de Transbordo Imigrante, e permaneceu no local como forma de ser um espaço atrativo para os moradores que passavam pela estação.

Quando o DNER ainda existia, trabalhadores do local contribuíram com o desenvolvimento da região com a construção da BR-116. Inicialmente denominada BR-2, a rodovia só passou por Caxias do Sul depois da pressão do município junto ao Governo Federal.