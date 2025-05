Carro cai em ribanceira na Rota Panorâmica, em Canela, e motorista fica gravemente ferido

Mais de 25 pessoas participaram do resgate. Francisco Rocha/Folha de Canela / Divulgação

Mais de 25 pessoas participaram do resgate de um homem que caiu com o carro de uma ribanceira na Rota Panorâmica, no interior de Canela, na última segunda-feira (27).

A vítima, um homem de 40 anos, foi localizada cerca de duas horas após o acidente por uma dupla de motociclistas. Francisco Rocha/Folha de Canela / Divulgação

O veículo despencou por cerca de 200 metros em um trecho que estava interditado pela prefeitura, mas que teve a passagem reaberta de forma improvisada por moradores do local. A vítima, um homem de 40 anos, foi localizada cerca de duas horas após o acidente por uma dupla de motociclistas que estava fotografando a paisagem e conseguiu pedir ajuda. As condições do local eram delicadas: mata fechada, pedras, deslizamentos tornavam a descida íngreme e instável para o trabalho.

O trecho da Rota Panorâmica está interditado por danos causados pela chuva de maio de 2024. Conforme análise realizada pela prefeitura no início do ano, parte da via que liga Canela a Três Coroas está comprometida.

A operação envolveu militares do Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito, funcionários municipais, defesa civil e populares que se uniram para puxar a maca até a rodovia.