Caravaggio: tudo o que você precisa saber sobre a 146ª romaria em Farroupilha

Santuário deve receber cerca de 100 mil fiéis durante os três dias de evento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, deve ser o destino de milhares de fiéis entre este sábado (24) e segunda-feira (26) com a realização da 146ª Romaria. Com o lema Mãe da Esperança, rogai por nós, em referência ao Jubileu de 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, o maior evento religioso da Serra celebra missas diárias, altera o trânsito do entorno e disponibiliza pontos de apoio espalhados pela Rodovia dos Romeiros.

No mês em que se celebra os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, a romaria torna-se ainda mais especial. Nossa Senhora de Caravaggio apareceu em 1432, na cidade de Caravaggio, na região de Bérgamo, na Itália, e sua devoção foi trazida ao Brasil pelos imigrantes, sendo celebrada há 146 anos, especialmente em Farroupilha, município considerado o berço da imigração.

Para este ano, segundo o reitor do Santuário, Ricardo Fontana, foram investidos cerca de R$ 500 mil em melhorias de infraestrutura, como no reforço no abastecimento de água, na expansão do acesso à internet e às novas tecnologias para facilitar pagamentos.

De acordo com o membro do Conselho Econômico e da organização da romaria, Gilberto Galafassi, são esperados cerca de 100 mil romeiros ao Santuário em Farroupilha, sendo que sábado e domingo devem ser os dias de maior movimento. Desde o dia 26 de abril, as 15 pré-romarias estão sendo realizadas.

Melhorias no trajeto

Neste ano, o caminho dos fiéis que saem de Caxias do Sul em direção ao Santuário retoma o roteiro original. Em 2024, diante dos deslizamentos que ocorreram na Estrada Luiz Victório Galafassi, na região da Busa, o caminho havia sido alterado como medida de segurança, o que impactou no aumento no percurso dos romeiros.

As obras de recuperação do talude e do pontilhão da Estrada Luiz Victório Galafassi foram concluídas em março pela prefeitura de Farroupilha. Também foram realizadas melhorias sobre o Arroio Biazus, onde os aterros de aproximação foram recuperados. A pavimentação asfáltica foi refeita, a sinalização vertical e horizontal foi aprimorada, e os guarda-rodas foram restaurados.

Leia Mais 150 anos da imigração italiana: o passado que ajuda a projetar o futuro da italianidade

Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, há alguns dias, equipes da secretaria de Obras, subprefeitura do bairro Desvio Rizzo e a Codeca fazem a manutenção dos caminhos que levam a Caravaggio. Entre as melhorias estão o recolhimento de resíduos descartados irregularmente, roçada, poda de vegetação, limpezas de canaletas, alargamento, patrolamento e cascalhamento das vias usadas como atalho como a Estrada Jaime Guilherme Muratore Filho, em São Giácomo.

O acesso de veículos leves ao Santuário de Caravaggio é permitido pela Rodovia dos Romeiros, em Farroupilha, e o retorno é feito pelo distrito de São Marcos em direção aos Caminhos de Pedras. Já os ônibus devem usar a Rodovia dos Romeiros tanto para ida como volta do Santuário.

Segurança

Com a expectativa de um grande número de peregrinos, Galafassi destaca que o Santuário providenciou placas de sinalização, atendendo a um pedido da Brigada Militar (BM), da empresa de segurança contratada e da prefeitura de Farroupilha. Essas placas irão ajudar e orientar motoristas de ônibus, carros particulares, prestadores de serviço e voluntários. A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) forneceu todas as placas necessárias.

Conforme a Brigada Militar, 70 policiais serão empregados diariamente e ficarão instalados em diversos setores durante os três dias de romaria. O Santuário também contará com mais de 25 seguranças no auxílio junto ao estacionamento e à esplanada.

Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, cerca de cem pessoas, entre voluntários e servidores públicos, trabalharão nos pontos de apoio que serão montados ao longo do percurso, na área de abrangência de Caxias.

No marco zero (entroncamento da RS-122 com a Estrada dos Romeiros, em Caxias) e no ponto de Mato Perso (limite entre Caxias e Farroupilha) os atendimentos ocorrem a partir das 5h, nos três dias de romaria. A partir deste horário, equipes da Fiscalização de Trânsito, do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), da Brigada Militar e da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) estarão desde o viaduto Campo dos Bugres, passando pela Av. Triches (ao lado da Havan) até a travessia da rodovia para a Estrada dos Romeiros.

Também a partir das 5h, nos dois pontos de apoio, haverá a presença da Guarda Municipal (GM), de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e distribuição de água pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). A Codeca que irá instalar tonéis de lixo e contêineres e fará a coleta dos resíduos até o Santuário, em uma parceria com a prefeitura de Farroupilha, que disponibilizará mais de 100 banheiros químicos em todo trajeto.

A prefeitura de Farroupilha irá montar duas estruturas de apoio aos peregrinos: uma no início da Avenida Dom José Barea e outra no acesso ao santuário pela Avenida 26 de Maio. Três ambulâncias serão disponibilizadas pela secretaria da Saúde: uma no entroncamento da Rodovia dos Romeiros com a Avenida São Vicente, nas proximidades do Instituto Federal do Rio Grande do Sul; outra no início da Avenida Dom José Barea, e a última na esplanada do santuário, ao lado esquerdo da igreja, onde também estará o ambulatório.

Alimentação

Os fiéis encontrarão os tradicionais restaurantes e lancherias ao longo do caminho, na Estrada dos Romeiros. No Santuário, dois restaurantes estarão à disposição dos fiéis: o panorâmico e outro no térreo do auditório.

O prato feito será disponibilizado a R$ 25. Os lanches serão vendidos a R$ 10 e as bebidas, como refrigerantes e sucos, a R$ 5.

No marco zero, além de água, haverá distribuição de maçã e biscoitos.

Missas

A programação religiosa contará com 10 celebrações nos três dias de romaria. As missas começam às 6h e seguem até 17h. Às 14h, em ambos os dias, será feita a recitação do terço e adoração ao Santíssimo Sacramento. Já a celebração das 10h30min é campal, seguida de procissão com a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio.

Confira os horários das missas:

Sábado (24): 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (solene missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Haverá terço às 14h.

6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (solene missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Haverá terço às 14h. Domingo (25): 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (solene missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Haverá terço às 14h.

6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (solene missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Haverá terço às 14h. Segunda (26): 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (solene missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Haverá terço às 14h.

Uma das novidades da 146ª romaria será o terço luminoso, que será rezado às 18h do sábado. Cerca de 8 mil kits com velas, protetores e suportes estão sendo preparados para a récita e procissão do terço luminoso.

Celebração do terço luminoso já havia sido realizada na última romaria votiva, em fevereiro. Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio / Divulgação

Ônibus e passagens

A venda de passagens de ônibus para o retorno dos romeiros saindo do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, com destino às cidades da região será, pelo segundo ano consecutivo, facilitada pela possibilidade de pagamento por Pix. Para possibilitar essa forma de pagamento, pontos com wi-fi serão disponibilizados no entorno da esplanada. Ainda são aceitas compras em cartão de débito e dinheiro.

Pix, cartão de débito e dinheiro serão as formas de pagamento aceitas. Porthus Junior / Agencia RBS

Os fiéis poderão adquirir as passagens antecipadamente nas rodoviárias de Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves. Haverá também pontos de venda durante a romaria, incluindo um no início do morro da Busa, próximo ao restaurante Roman, no ponto de apoio aos peregrinos do Caminho de Caravaggio, além do ponto de venda tradicional próximo ao Santuário.

Os horários de funcionamento dos pontos de venda também foram definidos. Na Busa, será das 5h às 15h, e na esplanada, das 7h às 19h.

No dia 24, primeiro dia da romaria, cerca de 120 ônibus estarão disponíveis para transporte dos romeiros. Haverá ônibus circulando diretamente entre Caravaggio e as cidades de origem, das 7h às 19h, nos dias 24, 25 e 26 de maio. Confira o transporte:

Caxias do Sul: o transporte até Caravaggio será realizado pela empresa Ozelame. Serão disponibilizados cerca de 120 ônibus, com passagens a R$ 19. A venda antecipada está disponível na rodoviária de Caxias do Sul. Durante os dias da festa, também será possível adquirir passagens na rodoviária e nos guichês montados na esplanada do Santuário e próximo à ponte da Busa. O primeiro ônibus sairá de Caxias às 7h. Na ida, os veículos seguem direto ao Santuário, sem paradas. Já no retorno, os ônibus farão as paradas regulares da linha. Assim como nos anos anteriores, as viagens ocorrerão conforme a lotação dos veículos.

o transporte até Caravaggio será realizado pela empresa Ozelame. Serão disponibilizados cerca de 120 ônibus, com passagens a R$ 19. A venda antecipada está disponível na rodoviária de Caxias do Sul. Durante os dias da festa, também será possível adquirir passagens na rodoviária e nos guichês montados na esplanada do Santuário e próximo à ponte da Busa. O primeiro ônibus sairá de Caxias às 7h. Na ida, os veículos seguem direto ao Santuário, sem paradas. Já no retorno, os ônibus farão as paradas regulares da linha. Assim como nos anos anteriores, as viagens ocorrerão conforme a lotação dos veículos. Farroupilha: o transporte de ida e volta ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio será operado pela empresa Bento Transportes, a R$ 9. O primeiro ônibus sai às 7h da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, no centro da cidade, passa pela estação rodoviária de Farroupilha e segue até o santuário. O último horário de retorno está previsto para as 18h30min. A quantidade de ônibus disponíveis será ajustada conforme a demanda. Ao longo do dia, os veículos farão viagens de retorno ao centro de Farroupilha conforme a lotação — ou seja, os ônibus partirão quando estiverem cheios. As passagens poderão ser adquiridas durante a festa, nos guichês localizados na esplanada do Santuário, próximos à igreja.

o transporte de ida e volta ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio será operado pela empresa Bento Transportes, a R$ 9. O primeiro ônibus sai às 7h da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, no centro da cidade, passa pela estação rodoviária de Farroupilha e segue até o santuário. O último horário de retorno está previsto para as 18h30min. A quantidade de ônibus disponíveis será ajustada conforme a demanda. Ao longo do dia, os veículos farão viagens de retorno ao centro de Farroupilha conforme a lotação — ou seja, os ônibus partirão quando estiverem cheios. As passagens poderão ser adquiridas durante a festa, nos guichês localizados na esplanada do Santuário, próximos à igreja. Bento Gonçalves: os peregrinos de Bento Gonçalves também contarão com transporte operado pela Bento Transportes, com passagens no valor de R$ 19. A compra antecipada pode ser feita diretamente na rodoviária de Bento Gonçalves. As saídas ocorrerão nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2025. As saídas de Bento para o Santuário ocorrerão às 7h, 9h30min e 13h30min. Já os horários de retorno de Caravaggio para Bento serão às 8h, 12h e 16h30min. As passagens podem ser adquiridas na rodoviária de Bento Gonçalves e junto ao Santuário de Caravaggio, nos pontos de venda.

O que também visitar em Caravaggio

Recanto do Rosário: os fiéis poderão conferir de perto a imagem de Caravaggio, que fica no Recanto do Rosário, no jardim situado atrás do Santuário.

os fiéis poderão conferir de perto a imagem de Caravaggio, que fica no Recanto do Rosário, no jardim situado atrás do Santuário. Espaço Livrai-nos do Mal: a sacristia do lado esquerdo do antigo Santuário de Caravaggio abriga o chamado Espaço Livrai-nos do Mal. No local, estão expostos diversos elementos fortemente representativos e que simbolizam a prevalência da força do bem sobre o mal. A principal razão para a criação desse espaço foi a curiosidade popular sobre o caso de exorcismo ocorrido em meados da década de 1940 naquele ambiente.

a sacristia do lado esquerdo do antigo Santuário de Caravaggio abriga o chamado Espaço Livrai-nos do Mal. No local, estão expostos diversos elementos fortemente representativos e que simbolizam a prevalência da força do bem sobre o mal. A principal razão para a criação desse espaço foi a curiosidade popular sobre o caso de exorcismo ocorrido em meados da década de 1940 naquele ambiente. Santo Sepulcro: esta sala tem o objetivo de representar o local onde Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou três dias após a morte. Neste ambiente, localizado ao lado direito da capela, as paredes perderam seu reboco e ficaram com pedras à vista, justamente para assemelhar-se ao túmulo santo, em meio a uma escavação rochosa.

esta sala tem o objetivo de representar o local onde Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou três dias após a morte. Neste ambiente, localizado ao lado direito da capela, as paredes perderam seu reboco e ficaram com pedras à vista, justamente para assemelhar-se ao túmulo santo, em meio a uma escavação rochosa. Ex-votos: conhecido como Sala dos Ex-Votos, o memorial abriga milhares de registros como fotos, bilhetes, objetos e outros artigos deixados por devotos que agradeceram a Caravaggio por uma graça alcançada.

conhecido como Sala dos Ex-Votos, o memorial abriga milhares de registros como fotos, bilhetes, objetos e outros artigos deixados por devotos que agradeceram a Caravaggio por uma graça alcançada. Mirante das Graças: lugar onde os devotos amarram sua fitinha de Caravaggio para pedir ou agradecer por uma bênção. Plataforma situada ao lado esquerdo do Santuário, é um espaço legal para quem deseja também registrar o momento de fé que a 143ª Romaria desperta no visitante.

lugar onde os devotos amarram sua fitinha de Caravaggio para pedir ou agradecer por uma bênção. Plataforma situada ao lado esquerdo do Santuário, é um espaço legal para quem deseja também registrar o momento de fé que a 143ª Romaria desperta no visitante. Cruz da Compaixão: trata-se de uma cruz de concreto, que mede aproximadamente oito metros de altura, com um coração vazado no centro da estrutura, com um ambiente é carregado de simbologia. O jardim fica situado atrás do Santuário.

Acompanhe a cobertura

A Gaúcha Serra fará a transmissão do bloco local do Gaúcha Hoje, a partir das 6h30min de sábado, diretamente da romaria. Na segunda-feira (26), além do Gaúcha Hoje, o Chamada Geral 1ª edição, às 11h, também será apresentado diretamente de Caravaggio.

Programas da Gaúcha Serra serão apresentados diretamente do Santuário. Bruno Todeschini / Agencia RBS