Caminhada de Faria Lemos à Linha Alcântara recorda ação de voluntários e homenageia vítimas da enchente em Bento Gonçalves

O salão da comunidade de Nossa Senhora do Rosário, em Faria Lemos, distrito de Bento Gonçalves, que no ano passado recebeu famílias resgatadas e serviu de centro das operações, foi local de encontro nesta quinta-feira (1). Uma caminhada de seis quilômetros ocorre para marcar o um ano da enchente.

Em maio do ano passado , Vicente Tomasi acessava o local junto dos companheiros do Trail Club Bento Gonçalves para resgatar o que se imaginava serem 30 pessoas presas na localidade:

— Quando chegamos lá, eram 80 pessoas e aí traçamos uma estratégia com pouco tempo. Hoje não é uma caminhada comemorativa, ela é solidária a tudo que aconteceu para reanimar a comunidade e dizer que ainda tem vida aqui e que a reconstrução é possível.

Tomasi passou a ser então o coordenador voluntário da operação que envolveu dezenas de 4x4, os primeiros a chegar no locais atingidos. Depois, com os bombeiros, militares e administração pública, a organização precisou ser rápida para definir as responsabilidades de cada um: