Cambará do Sul registra menor temperatura da Serra nesta quinta, 8,4ºC

A quinta-feira (22) amanheceu com temperaturas abaixo dos 10ºC e cerração em muitas cidades do Rio Grande do Sul. Na Serra, a menor temperatura foi registrada em Cambará do Sul, com 8,4ºC, segundo a Climatempo. As menores marcas do Estado, entretanto, ocorreram em cidades de outras regiões. Com 4,5ºC, Bagé, na Campanha, registrou a menor temperatura do Estado. Dom Pedrito ocupou a segunda posição do ranking, também com 4,5°C. Já Quaraí, na Fronteira Oeste, registrou 5,8ºC.