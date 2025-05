Câmara de Comércio Italiana no RS retoma as atividades para fortalecer laços comerciais entre o Estado e a Europa 

Da esquerda para a direita: Gelson Castellan, Erasmo Carlos Battistella, Filippo Mariani, Valerio Caruso e Neco Argenta. Edivan Rosa / Divulgação

A Câmara de Comércio Italiana no Rio Grande do Sul retomou oficialmente as atividades na última terça-feira (27), em evento realizado no Hotel Deville, em Porto Alegre. A entidade foi reativada em fevereiro com a eleição do novo presidente, Erasmo Battistella, CEO da Be8. O objetivo da nova gestão é atrair investimentos europeus para o Estado, fortalecer os laços comerciais com a Itália e valorizar a cultura ítalo-gaúcha.

Durante a reunião, Battistella apresentou o plano de trabalho até 2028, que prevê a ampliação do número de associados e maior presença da Câmara no interior, com ações junto a empresas e comunidades locais. Também foi anunciada a futura sede da entidade, que será instalada no Condomínio Carlos Gomes Square, na Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre.

— Queremos ser referência nacional e internacional entre as câmaras de comércio, abrindo portas e gerando resultados para os associados. A Câmara é um espaço plural e aberto a todas pessoas e empresas interessadas em promover a integração entre Rio Grande do Sul, Itália e Europa, e isso não se limita apenas aos descendentes italianos. Todos são bem-vindos —destacou Erasmo.

No encontro foram anunciadas as negociações para que uma missão empresarial italiana venha ao RS no primeiro trimestre de 2026. Depois, o movimento deve ser replicado no sentido inverso, levando associados da Câmara à Itália em busca de parcerias e oportunidades de internacionalização. O cônsul-geral da Itália no RS, Valerio Caruso, que também esteve no encontro, salientou a importância da iniciativa para posicionar o Estado como elo estratégico entre Brasil e Itália:

— É um novo ciclo que inicia, motivo de orgulho para todos nós. As expectativas são altas, afinal, esta não é uma entidade qualquer, é a Câmara de Comércio Italiana que reúne boa parte das principais empresas gaúchas. Precisamos mostrar que o Rio Grande é central nas relações entre Brasil e Itália, e estamos dando um passo fundamental para que isso seja realizado.

