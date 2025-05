BR-116 será bloqueada nesta sexta-feira, em São Marcos, para remoção de caminhão tombado

A BR-116 será bloqueada na manhã desta sexta-feira (2), em São Marcos, para a remoção de um caminhão, carregado com barras de ferro, que tombou na noite da quinta (1º). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trabalho irá ocorrer às 8h30min, no km 112, ocasionando na interrupção do tráfego.