BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, terá bloqueio total a partir da próxima terça

De acordo com a prefeitura do município da Região das Hortênsias, equipes realizam a manutenção de dois bueiros no km 179. Intervenção segue até quarta-feira (28)

23/05/2025 - 16h29min Atualizada em 23/05/2025 - 16h37min