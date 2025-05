Biblioteca Central da UCS completa 55 anos domingo; saiba quem pode utilizar os serviços

Atualmente, o acervo conta com mais de 570 mil exemplares.

A Biblioteca Central (Bice) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) , localizada no Campus-Sede, completa 55 anos neste domingo (4). O acervo tem sido fundamental para o desenvolvimento da produção acadêmica, reunindo livros de diversas áreas.

No começo dos anos 1970, a Biblioteca reunia cerca de 23,5 mil obras oriundas do Instituto de Belas Artes, Departamento de Ciências Jurídicas, Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Escola de Enfermagem e Departamento de Economia. O primeiro espaço ocupado era conhecido como "Campus 2", onde atualmente está localizado o bloco A. Inicialmente, os alunos só podiam consultar as obras dentro da biblioteca.