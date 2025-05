Bento Gonçalves já registra mais de 300 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Ainda no início de maio, Bento foi contemplada com R$ 120 mil para investir no combate a doenças respiratórias através do 'Programa Inverno Gaúcho com Saúde', do governo do Estado. Entre as ações já foram executadas a compra de 10 leitos em Carlos Barbosa, a compra de equipamentos e o chamamento dos novos profissionais para abertura do novo andar de internação para pacientes respiratórios. A partir de 02 de junho serão ampliados os atendimentos da seguinte forma: