Avaliação médica com base no histórico familiar, frequência dos sintomas e resposta aos tratamentos: como é feito o diagnóstico da asma

Com forte componente genético, a condição é mais frequente em crianças com histórico familiar de doenças alérgicas como rinite, dermatite atópica e a própria asma, especialmente quando presentes em parentes de primeiro grau.

— Os principais sintomas são crises de tosse, chiado no peito, secreção e, em casos mais graves, esforço para respirar. Esses sintomas impactam diretamente na rotina das crianças, prejudicando o sono, o desempenho escolar e a prática de atividades físicas — explica.

Embora a predisposição genética tenha um papel importante, fatores ambientais também influenciam no surgimento da doença . Crianças expostas a poeira, mofo, fumaça de cigarro, ambientes pouco higienizados ou com mudanças bruscas de temperatura podem desenvolver quadros recorrentes de asma, agravando a doença.

— Para quem já tem diagnóstico de asma, os cuidados com o ambiente são indispensáveis: evitar bichos de pelúcia, cobertores peludos, produtos de limpeza com cheiro forte, exposição à fumaça e manter a casa sempre limpa e arejada são atitudes que fazem a diferença. Além disso, é preciso proteger as crianças contra vírus respiratórios e manter a vacinação em dia — acrescenta a pneumologista.