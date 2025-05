Após mudança em 2024 por deslizamento, trajeto original é retomado para a 146ª Romaria ao Santuário de Caravaggio

Milhares de peregrinos são esperados entre sábado e domingo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A partir deste sábado (24), milhares de fiéis se deslocarão de Caxias do Sul na 146ª romaria ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. E, neste ano, eles poderão retomar o roteiro original. Em 2024, diante dos deslizamentos que ocorreram na Estrada Luiz Victório Galafassi, na região da Busa, o caminho havia sido alterado como medida de segurança, o que acabou aumentando o percurso dos romeiros em 10 quilômetros.

As obras de recuperação do talude e do pontilhão da Estrada Luiz Victório Galafassi foram concluídas em março pela prefeitura de Farroupilha. Também foram realizadas melhorias sobre o Arroio Biazus, onde os aterros de aproximação foram recuperados. A pavimentação asfáltica foi refeita, a sinalização vertical e horizontal foi aprimorada e os guarda-rodas foram restaurados.

No talude, foram realizados trabalhos de ajuste da declividade e a criação de bancadas para a estabilização do solo. Novas valetas de proteção em concreto para drenagem, além de aplicação de hidrossemeadura foram realizadas. Na base, houve a construção de um muro de pedras detonadas, coberto de pedra rachão. Além disso, foi instalado um dreno profundo ao longo da lateral da pista para rebaixamento do lençol freático em períodos de chuvas intensas.

Na via, a pavimentação asfáltica foi totalmente recuperada em um trecho de 347 metros, com a reconstrução das camadas de sub-base e aplicação da camada de rolamento em concreto asfáltico. Conforme o secretário de Obras e Trânsito de Farroupilha, Matheus Paim, todas essas obras de melhoria ultrapassam os R$ 2,5 milhões em investimentos.

— Temos uma segurança do que sempre foi, um caminho seguro para as pessoas, ele está 100% restabelecido desde 17 de março deste ano — afirma Paim.

Na manhã desta sexta-feira (23), a reportagem do Pioneiro percorreu o caminho desde o conhecido marco zero, no entroncamento com a RS-122, em Caxias do Sul, até o Santuário de Caravaggio. Foi possível perceber equipes das duas prefeituras instalando banheiros químicos e realizando os últimos retoques, como a pintura de uma faixa de pedestres logo após o pontilhão sobre o arroio Biazus, na frente do restaurante Roman.

Conforme o secretário Paim, a Guarda Municipal, agentes de trânsito e equipes da área da saúde estarão espalhadas ao longo do caminho para prestar apoio aos caminhantes.

Na esplanada do Santuário, os últimos retoques também eram feitos nesta manhã. Tendas de alimentação, placas, e o palco para as missas campais já estavam instaladas. O reitor de Caravaggio, o padre Ricardo Fontana, espera uma grande festa de sábado (24) a segunda-feira (26).

— Sonhamos em fazer uma linda romaria, são 150 anos da imigração italiana, resgatando essa fé raiz dos imigrantes, e essa religiosidade popular é uma expressão forte do que recebemos como legado dos antepassados.

Já na peregrinação

E teve quem aproveitou o movimento mais calmo da manhã desta sexta-feira para fazer a peregrinação. É o caso dos empresários Alberto Perrone e Terezinha Rossetto. O casal saiu de casa na Avenida Itália, em São Pelegrino, por volta das 6h30min e percorreu cerca de 19 quilômetros. Ele faz a romaria há mais de quatro décadas.

— (O caminho) está bom, limpo, cuidado, está bem tranquilo de vir. Para mim representa muita fé na Nossa Senhora de Caravaggio, que nos auxilia e também agradecer por um ano bom — afirma Alberto Perrone.

Por volta das 8h30min, o motorista de aplicativo Rodrigo Marin e a terapeuta Eliana Filipini também iniciaram a peregrinação rumo ao Santuário. Para esse ano, a promessa dele é ir e voltar a Caravaggio caminhando.

— (Agradecer) por saúde, algumas coisas financeiras, mas é mais para vir rezar e compartilhar um pouco de fé com os outros — explica Rodrigo Marin sobre a motivação.

A 146ª romaria

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, deve ser o destino de milhares de fiéis entre este sábado (24) e segunda-feira (26) com a realização da 146ª Romaria. Com o lema Mãe da Esperança, rogai por nós, em referência ao Jubileu de 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, o maior evento religioso da Serra celebra missas diárias, altera o trânsito do entorno e disponibiliza pontos de apoio espalhados pela Rodovia dos Romeiros.

Para este ano, segundo o reitor do Santuário, Ricardo Fontana, foram investidos cerca de R$ 500 mil em melhorias de infraestrutura, como no reforço no abastecimento de água, na expansão do acesso à internet e às novas tecnologias para facilitar pagamentos.