Antônio Prado vai representar o Brasil em prêmio que elege as melhores vilas turísticas do mundo

Antônio Prado completou, em 2025, 35 anos do tombamento das edificações construídas por imigrantes italianos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os 35 anos do tombamento de 48 edificações construídas por imigrantes italianos em Antônio Prado, celebrados em 2025, podem ser marcados também por um reconhecimento internacional do município que mantém a arquitetura original da ocupação italiana no Brasil.

Conhecida por ser uma espécie de museu a céu aberto e que serviu de cenário para as gravações do filme O Quatrilho, a cidade de 13,5 mil habitantes é uma das oito brasileiras selecionadas pelo Ministério do Turismo para representar o país no prêmio “Melhores Vilas Turísticas” da ONU Turismo.

Leia Mais Antônio Prado completa 35 anos do tombamento histórico e colhe os frutos da preservação

A premiação foi instituída em 2021 e atualmente conta com 254 membros. No Brasil, apenas a Rota do Eixaimel, em Pomerode (SC), está entre eles. Em Antônio Prado, que carrega a alcunha de ser a cidade mais italiana do Brasil, características como a da taxa de população, abaixo dos 15 mil habitantes, a geografia protegida pelos vales e a preservação da cultura, tanto material quanto imaterial, credenciaram a pré-seleção.

A candidatura, por meio de um questionário formatado pela ONU, foi encaminhada pela secretaria do Turismo após um trabalho minucioso para comprovar que os bens culturais e naturais são de fato protegidos e valorizados pelo município. Os critérios, de acordo com a secretária Patrícia Schenkel levam em conta, entre outros fatores, sustentabilidade, governança, priorização do turismo e segurança.

— É um edital bem complexo, para comunidades ou cidades como menos de 15 mil habitantes. Um dos quesitos fala sobre a conservação dos bens culturais e ter o maior acervo arquitetônico da imigração italiano contou a nosso favor.

Leia Mais Dois destinos da serra gaúcha disputam prêmio internacional de turismo

De olho no potencial turístico do município, a prefeitura abriu nesta semana as inscrições para a segunda turma de um programa, em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) para incentivar o empreendedorismo.

— Tivemos seis novos empreendimentos criados logo na primeira turma. Nossa área central preserva a arquitetura e nosso interior as belezas naturais, cachoeiras e formas de trabalhar que preserva a essência de como se organizavam os imigrantes. Sabemos que temos aqui algo que não acontece em todo lugar — conta Patrícia.

Além de Antônio Prado concorrem Linha Bonita, em Gramado (RS), Cocanha (SP), Conceição de Ibitipoca (MG), Delfinópolis (MG), Grão Mogol (MG), Leoberto Leal (SC) e Piraí (SC).

Destes, dois destinos seguirão para a etapa final e, caso um dos representantes brasileiros vença passará a integrar a rede que ganha um selo de boas práticas.

Linha Bonita, em Gramado, está distante cinco quilômetros do centro da cidade. mountsidefilms / Divulgação

Pioneira do turismo rural de Gramado também é indicada

A cinco quilômetros do centro de Gramado, uma localidade tem no próprio nome um dos motivos de ser indicada. Com 638 moradores e pouco mais de dez quilômetros quadrados de extensão, Linha Bonita é, de acordo com o secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci, o primeiro produto de turismo rural de Gramado. No roteiro, todo ele asfaltado, estão restaurantes, casas centenárias, uma indústria de doces e um empreendimento que produz erva-mate. Ao todo, são 19 agroindústrias.

— Linha Bonita foi nosso primeiro produto de turismo rural e tem a estrutura que o Ministério e a ONU buscam de sustentabilidade, saberes e fazeres. É um roteiro perto do centro de Gramado que oferece um retorno ao passado — defende Bertolucci.