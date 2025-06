Antes da chuva: frio persiste e municípios da Serra podem ter geada no amanhecer de domingo

Em Caxias do Sul, os termômetros devem variar entre 6°C e 15°C, no domingo. Neimar De Cesero / Agência RBS

As baixas temperaturas que acompanharam os moradores da Serra nos últimos dias seguem neste final de semana. No domingo (1°), inclusive, não está descartada a ocorrência de geada em municípios da região.

Para o sábado (31), segundo a Climatempo, o sol aparece entre algumas nuvens e não chove. A sensação de frio mais intenso persiste. No domingo (1º), o sistema de alta pressão que está influenciado o tempo no Rio Grande do Sul segue atuante, mantendo assim a presença da massa de ar polar.

O início do dia ainda pode contar com geada em diversas regiões, como na Campanha, Serra, Sul, além da região Central, o Norte e o Noroeste. No decorrer das horas, o sol aparece entre nuvens, mas não esquenta. A sensação de frio deverá persistir.

A menor temperatura é aguardada em Guaporé, prevista em 3ºC. Em Caxias do Sul, os termômetros devem variar entre 6°C e 15°C. Já Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, pode registrar mínima de 5°C e máxima de 14ºC.

A tendência é de que a chuva retorne ao Estado na segunda-feira (2), no Noroeste, Norte e Nordeste, devido ao fluxo de umidade vindo do norte do País, conforme a Climatempo. Na Serra, o sol predomina entre algumas nuvens e ainda não chove. A circulação de ar frio continua mantendo as temperaturas mais baixas.