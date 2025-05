A pedido do MP, polícia vai voltar a investigar caso de caminhão dos Bombeiros envolvido em acidente com seis mortes na Rota do Sol

Acidente aconteceu no dia 26 de janeiro. Pedro Zanrosso / Agência RBS

Após um pedido feito pelo Ministério Público (MP) em abril, a Justiça aceitou que a Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias aprofundem a investigação da colisão envolvendo um caminhão do Corpo de Bombeiros e um carro de passeio, ocorrida em janeiro, e que matou seis pessoas. A decisão judicial saiu na última quarta-feira (28).

O acidente ocorreu em 26 de janeiro, no km 12 da RS-486 (Rota do Sol), em Itati. Na ocasião, um Toyota Corolla e o veículo de resgate se chocaram. Entre as vítimas, dois soldados da corporação.

O inquérito policial foi concluído em 17 de março. A investigação foi conduzida pelo delegado Adriano Pinto, titular da Delegacia de Terra de Areia. O documento apresentado ao MP apontou que a colisão ocorreu quando "o caminhão invadiu a contramão de direção após uma curva acentuada para a direita em declive, colidindo com o veículo Toyota Corolla que trafegava no sentido oposto".

No entanto, ainda em abril, a promotora Dinamárcia Maciel de Oliveira afirmou que o inquérito foi remetido sem indiciamento. Ela entendeu que há questões a serem respondidas, como informações sobre a manutenção do veículo, complementações do laudo pericial e responsabilidade sobre o caminhão, devem ser respondidas na investigação.

O delegado Adriano Pinto confirmou à reportagem que a Polícia Civil atenderá à requisição, mas não deu mais detalhes.

As vítimas

Duas das vítimas do acidente foram os soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que estavam no caminhão. No carro, morreram Rosélia Fátima Klassen, 43 anos, Miguel Klassen Tomazi, nove, e Gabriel Vitorino Frezza, 22. Os cinco morreram na hora.