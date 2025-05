1° Festival de Hambúrguer no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, ocorre neste sábado

1º edição do Festival de Hambúrguer acontece na Brewine Leopoldina, neste sábado.

Neste sábado (31), Bento Gonçalves recebe uma nova experiência gastronômica: a 1º edição do Festival de Hambúrguer, na Brewine Leopoldina, no Vale dos Vinhedos.

O público é convidado a degustar os hambúrgueres de carne bovina, cordeiro e frango. Com chope e cinco operações gastronômicas do BahBBQ, Ponto e Brasa, Los Estanceiros, Panela e Brasa, e Smoked Burgers. Os ingressos antecipados custam R$ 35 e incluem um copo de chope.

Além da gastronomia, o evento contará com shows da Banda Acústica Rock e Jai Trevelin. O festival será pet friendly e oferecerá estrutura para crianças.

Programe-se

O quê: 1° Festival de Hambúrguer

Quando: sábado (31), das 11h às 19h

Onde: Brewine Leopoldina (Via Trento, 2.915, Bento Gonçalves/RS)

Quanto: antecipado (R$35 com copo de chope). No dia (R$ 45 sem copo de chope). Crianças até 12 anos não pagam