146ª Romaria de Caravaggio se encerra com público de 65 mil pessoas em três dias de programação, em Farroupilha 

Romeiros enfrentaram instabilidade climática para participar das celebrações na edição deste ano. Neimar de Cesero / Agencia RBS

A programação da 146ª Romaria de Caravaggio se encerrou nesta segunda-feira (26) com o balanço de 65 mil fiéis e mais de 9 mil veículos no santuário, em Farroupilha. Os dados foram divulgados pela comunicação do espaço no início da noite, após o encerramento oficial das atividades.

O levantamento da Brigada Militar (BM), que atuou na segurança do santuário e nas rodovias que dão acesso a ele, indica que no sábado, dia 24, o local recebeu 23.832 pessoas. No domingo, dia 25, o público estimado foi de 25.964 pessoas. Nesta segunda-feira, 14.411 pessoas estiveram no santuário.

Os três dias de programação desta edição da romaria foram marcados pela instabilidade climática, com períodos chuvosos, como o final da tarde de segunda-feira, quando a última missa da programação ocorreu.

Apesar disso, os organizadores celebraram os números e, sobretudo, o modo tranquilo como as celebrações ocorreram. Segundo a BM, não houve registro de ocorrências no santuário nos três dias de celebração.

Para o padre Ricardo Fontana, reitor do santuário, o resultado é reflexo do planejamento e da boa organização que, juntos, permitiram aos fiéis viver a espiritualidade de forma plena. Ele ressaltou o envolvimento da comunidade regional com a fé e a oração durante os últimos três dias.

— Vimos pessoas que vieram para rezar, para tocar na imagem, receber bênção, participar das celebrações. É uma espiritualidade muito rica que Caravaggio tem a oferecer. E essa paz de espírito que recebemos dos peregrinos é algo lindo — pontua.

A programação encerrou no dia em que o santuário completou um mês de atividades relacionadas a 146ª Romaria de Caravaggio. O padre Ricardo Fontana ressaltou o trabalho intenso dos padres, organizadores e dos 692 voluntários envolvidos.