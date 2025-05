146ª romaria de Caravaggio deve levar 100 mil pessoas ao santuário em Farroupilha a partir deste sábado

Após um ano atípico em 2024, em meio às consequências das fortes chuvas que atingiram o Estado, a Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, vive um ano de retomada ao que a Serra conhece há 146 anos. Os fieis que partem de Caxias do Sul voltam a fazer o caminho tradicional, pela Estrada dos Romeiros. No ano passado, um deslizamento de terra forçou uma mudança no caminho, que aumentou em 10 quilômetros a caminhada.

Neste ano, de acordo com o membro do Conselho Econômico e da organização da romaria, Gilberto Galafassi, são esperados cerca de 100 mil romeiros ao Santuário em Farroupilha até segunda-feira (26), sendo que sábado (24) e domingo (25) devem ser os dias de maior movimento. Em 2024, o fim de semana reuniu cerca de 40 mil pessoas.

A programação religiosa conta com 10 celebrações por dia. As missas começam às 6h e seguem até 17h. Às 14h, em ambos os dias, será feita a recitação do terço e adoração ao Santíssimo Sacramento. Já a celebração das 10h30min é campal, seguida de procissão com a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio.

Conforme a Brigada Militar, 70 policiais são empregados diariamente e ficarão instalados em diversos setores durante os três dias de romaria. O Santuário também conta com mais de 25 seguranças no auxílio junto ao estacionamento e à esplanada.

Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, cerca de cem pessoas, entre voluntários e servidores públicos, trabalham nos pontos de apoio montados ao longo do percurso, na área de abrangência de Caxias.

No marco zero (entroncamento da RS-122 com a Estrada dos Romeiros, em Caxias) e no ponto de Mato Perso (limite entre Caxias e Farroupilha) os atendimentos ocorrem a partir das 5h, nos três dias de romaria. A partir deste horário, equipes da Fiscalização de Trânsito, do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), da Brigada Militar e da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) estão desde o viaduto Campo dos Bugres, passando pela Av. Triches (ao lado da Havan) até a travessia da rodovia para a Estrada dos Romeiros.

Também a partir das 5h, nos dois pontos de apoio, há a presença da Guarda Municipal (GM), de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e distribuição de água pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). A Codeca instalou tonéis de lixo e contêineres e fará a coleta dos resíduos até o Santuário, em uma parceria com a prefeitura de Farroupilha, que disponibiliza mais de 100 banheiros químicos em todo trajeto.

A prefeitura de Farroupilha montou duas estruturas de apoio aos peregrinos: uma no início da Avenida Dom José Barea e outra no acesso ao santuário pela Avenida 26 de Maio. Três ambulâncias são disponibilizadas pela secretaria da Saúde: uma no entroncamento da Rodovia dos Romeiros com a Avenida São Vicente, nas proximidades do Instituto Federal do Rio Grande do Sul; outra no início da Avenida Dom José Barea, e a última na esplanada do santuário, ao lado esquerdo da igreja, onde também estará o ambulatório.

Acompanhe a cobertura

A Gaúcha Serra faz a transmissão do bloco local do Gaúcha Hoje, a partir das 6h30min de sábado, diretamente da romaria. Na segunda-feira (26), além do Gaúcha Hoje, o Chamada Geral 1ª edição, às 11h, também será apresentado diretamente de Caravaggio.