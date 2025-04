Vereador de Canela teria desviado R$ 29 mil em materiais de construção, aponta inquérito policial 

Parte dos materiais encontrados em uma propriedade do parlamentar.

A Polícia Civil de Canela concluiu nesta segunda-feira (7) as investigações sobre o caso de suspeita de desvio de materiais de construção envolvendo o ex-secretário e vereador João Alessandro Port Silveira , o Joãozinho Silveira , do MDB.

Segundo o delegado de polícia Vladimir Medeiros, que comandou as investigações e finalizou o inquérito, o parlamentar teria desviado um kit de casa, avaliado em R$ 23 mil, e um kit banheiro, avaliado em R$ 6 mil, totalizando R$ 29 mil em materiais. O suposto caso teria ocorrido em outubro do ano passado, quando Silveira ocupava os cargos de secretário-adjunto da Assistência Social e coordenador da Defesa Civil do município da Região das Hortênsias.