Vendedores ambulantes preparam bancas para inauguração de espaço no Centro de Capacitação e Comércio, em Caxias do Sul

Vendedora organiza roupas em banca no novo espaço. Porthus Junior / Agencia RBS

Com um espaço para 47 bancas, o Centro de Capacitação e Comércio (CCC) inaugura oficialmente nesta quinta-feira (10), às 13h30min. O ambiente, que está no Caxias Plaza Shopping, na Rua Sinimbu, recebe os vendedores ambulantes que antes ocupavam pontos nas ruas do Centro de Caxias do Sul. No fim da tarde de quarta (9), alguns dos trabalhadores levavam os produtos para o local e seguiam com a montagem para o início das vendas.

Com a abertura do espaço, os ambulantes ficam proibidos de ocupar os pontos nas ruas do município.

Segundo o secretário adjunto do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Silvio Tieppo, a montagem de algumas bancas deve continuar após a inauguração. Há vendedores, por exemplo, que estão fora da cidade no momento e devem retornar depois do feriado da Páscoa. Mesmo assim, a projeção é de que todas as 47 bancas sejam ocupadas no CCC.

— Nós começamos praticamente há uns três dias a ocupação e já estamos com 99% (de encaminhamento), faltando um ou dois para assinarem. O resto está tudo acertado e esses que virão estão na praia. Então, eu acredito que teremos 100% de adesão nas 47 bancas. Não será aberto com todas bancas, porque alguns (vendedores) ainda estão fora. Mas vieram para assinar e vão ocupar nos próximos dias — detalha Tieppo.

Além da pasta, a ocupação dos novos espaços foi articulada com a Secretaria do Urbanismo (SMU) e a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPP). Com a abertura do centro, Tieppo acredita que, além da melhora na qualidade de vida, os vendedores terão mais dias de trabalho com a estrutura:

— Nós calculamos que na rua eles têm uns 15 dias úteis com chuvas. No inverno talvez seja pior. E melhora muito, porque eles terão um lugar quentinho, com qualidade de vida e de trabalho.

Alguns ambulantes permaneciam no Centro de Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

Enquanto no prédio alguns ambulantes faziam a montagem das bancas, na Rua Doutor Montaury ainda havia ambulantes vendendo produtos. O diretor de Fiscalização da SMU, Rodrigo Lazarotto, explica que os vendedores têm até a manhã desta quinta para fazer a mudança.

"Está lindo"

Líder dos vendedores ambulantes em Caxias, o senegalês Abib Diallo, 41 anos, iniciava a montagem do espaço dele no Centro de Capacitação e Comércio, no fim da tarde. Diallo, que está há oito anos na cidade, elogiou a estrutura e ficou animado com a localização do espaço:

— Olha como ele está. Está lindo, legal. Tem uma saída em local movimentado, bem no Centro.

Quem também ajeitava o próprio espaço era o peruano Francisco Rivera, 51. Há cerca de 20 anos em Caxias, Rivera tinha um ponto na Praça Dante e diz que foi um dos primeiros a se inscrever para conseguir o espaço no CCC: