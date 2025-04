Vacina contra a gripe está disponível para todos os grupos prioritários em Caxias do Sul

A vacina contra a gripe está disponível para todos os grupos prioritários nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Caxias do Sul. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as exceções são para os postinhos do bairro Mariani, que está sem sala adequada no espaço temporário, e do bairro Esplanada, onde a câmara de vacinas apresentou problemas na regulagem de temperatura.