Vacaria registra 2,8ºC, a menor temperatura do RS; saiba quando o frio dará uma trégua

Geada tomou conta da paisagem de São José dos Ausentes. Anápio Pereira / Arquivo Pessoal

O amanhecer desta quarta-feira (30) foi novamente de temperaturas geladas na região da Serra. Vacaria registrou, pelo segundo dia consecutivo, a menor temperatura do Rio Grande do Sul: 2,8°C. Cambará do Sul ocupou a segunda posição no ranking, com 3,7ºC.

Em São José dos Ausentes e Bom Jesus, a geada tomou conta da paisagem, entretanto, segundo a Climatempo, em Ausentes a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estava fora de operação e não registrou a temperatura mínima. Em Bom Jesus não há estação.

A quarta-feira terá o predomínio de tempo firme ao longo de todo o dia na Serra e não há previsão de chuva. O ar frio ainda circula sobre a região, mas será acompanhado do sol entre poucas nuvens. As temperaturas ainda não sobem tanto no decorrer das horas. Em Caxias do Sul e Gramado, as máximas não passam dos 19ºC.

Já a partir da quinta-feira (1º), as temperaturas começam a ficar mais amenas na região serrana e, gradativamente, as máximas devem começar a apresentar maior elevação durante o dia. Ainda não há previsão de chuva e a temperatura máxima deve chegar aos 23ºC em Caxias do Sul.