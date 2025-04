Utilizado como pão de hambúrguer, grostoli ganha novo formato em festival de Garibaldi

Cozinheira Inês Giovanaz reinventou o grostoli tradicional para o festival de 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Trazido por imigrantes italianos à Serra, o grostoli ganhou em 2022 um evento só seu em Garibaldi e que a cada edição apresenta novos formatos, receitas e formas de consumo.

Leia Mais Resgatada por voluntários na enchente de maio, idosa de 93 anos volta a sobrevoar Bento Gonçalves em passeio de helicóptero

Em 2025, e a partir desta sexta-feira (25), na quarta vez que o Festival do Grostoli tomará as ruas do entorno da Igreja São Pedro, a massa frita e polvilhada com açúcar estará presente também em hambúrgueres.

Inês Giovanaz e a assistente Michele Conto produziram mais de mil pães de grostoli ao longo da semana que antecede o festival. Neimar De Cesero / Agencia RBS

À primeira vista até pode parecer estranho, mas, de acordo com um dos idealizadores, o chef Giordano Tarso, pães como o brioche, muito mais comuns em hamburguerias, levam mais açúcar na receita do que o próprio grostoli.

— Já fizemos burger com pão de cuca para uma Oktoberfest e contrastou muito bem com o sal da carne e a gordura do molho. Grostoli é uma massa de pão adocicada e frita, o que dá o doce é o açúcar que é passado por fora. Não tinha erro. Se pensar que tem pão brioche que leva muito mais açúcar do que a massa do grostoli, pensamos que poderia dar certo e realmente ficou muito interessante.

Pão de grostoli estará em opção com carne, queijo, bacon, cebola caramelizada e molho barbecue. Fábio Variani / Divulgação

A substituição, no Festival do Grostoli, estará em uma receita que leva carne de gado, molho barbecue levemente defumado, queijo, bacon e cebola caramelizada. O burguer, feito em uma parceria entre os restaurantes Colheita e Família Giovanaz, será vendido por R$ 45.

Do tradicional à reinvenção

Coube à Inês Giovanaz, 74 anos, que soma mais de 60 de cozinha, embarcar na ideia da nova geração de chefs, entre eles o próprio filho, Fábio Variani, que ao lado de Tarso reinventou a tradicional receita.

— No feriado ficamos sozinhos na cozinha do restaurante, eu e meu filho fazendo os testes. Trocamos a nata (ingrediente do grostoli tradicional) pela manteiga, acertamos o tamanho da massa e a temperatura do óleo. Ele me chamou e falou que faríamos grostoli, o que não é mentira, mas na hora não era no formato tradicional. Achei a ideia maravilhosa — conta Inês.

Pão de grostoli foi feito durante a semana por Inês Giovanaz. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na fritadeira, a 170°C, a massa, descansada e feita com farinha, fermento, açúcar, sal e manteiga, cresce e ganha a cor que a diferencia de outros preparos, como rosquinhas ou sonhos. É grostoli em formato de pão, feito com a receita que Inês aprendeu com a mãe, cozinheira de almoços coloniais em Marcorama, distrito de Garibaldi.

— Sou de lá, de uma das comunidades que todos os anos traz os grostolis para o Centro. Estou passando um pouco do que eu sei para meu filho. Ideias novas ele já tem, preparamos um monte de coisas, esperamos que o pessoal venha — completa Inês.

O Festival

Na edição passada, o evento comercializou mais de 650 mil unidades e atraiu cerca de 60 mil visitantes a Garibaldi. Neste ano, serão 15 comunidades na produção do grostoli e nove operações de gastronomia. São opções de risotos, pizzas artesanais, grostoli gourmet, hambúrguer artesanal feito com massa de grostoli, polenta, queijos, vinhos, espumantes e chope artesanal.

A quarta edição é uma realização da prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e do Grupo RBS. O Festival do Grostoli também integra as atividades comemorativas dos 150 anos da imigração italiana.

Programação cultural

Sexta-feira - 25/4

17h: início do evento

início do evento 17h: apresentação Grupo de Dança Italianas Stella d’Itália

apresentação Grupo de Dança Italianas Stella d’Itália 18h: protocolo de abertura

protocolo de abertura 19h às 20h30min: apresentação Orquestra Municipal

apresentação Orquestra Municipal 21h às 22h: Vocal Allegro

Vocal Allegro 22h: encerramento do evento

Sábado - 26/4

9h: abertura do evento

abertura do evento 10h30min às 11h30min: apresentação Grupo Ragazzi Dei Monte

apresentação Grupo Ragazzi Dei Monte 11h30min às 13h: Jornal do Almoço Bem Pra Ti

Jornal do Almoço Bem Pra Ti 13h30min às 15h: apresentação The All Pargatas

apresentação The All Pargatas 15h às 17h: Gaiteiros Itinerantes

Gaiteiros Itinerantes 15h30min às 17h: apresentação Farina Brothers

apresentação Farina Brothers 18h às 19h30min: apresentação Banda Rosas

apresentação Banda Rosas 20h às 21h30min: apresentação Bruno e Breno

apresentação Bruno e Breno 22h: encerramento do evento

Domingo - 27/4

9h: abertura do evento

abertura do evento 9h às 10h: Gaiteiros Itinerantes

Gaiteiros Itinerantes 10h às 11h: apresentação Marasca

apresentação Marasca 11h30min às 13h: apresentação Edu Segabi

apresentação Edu Segabi 14h30min às 16h: Gaiteiros Itinerantes

Gaiteiros Itinerantes 15h às 16h: apresentação 2 Por Litro

apresentação 2 Por Litro 16h30min às 18h: apresentação Banda Destilaria Corleone

apresentação Banda Destilaria Corleone 18h às 19h: Gaiteiros Itinerantes

Gaiteiros Itinerantes 19h: encerramento do evento