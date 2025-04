Universidade de Caxias do Sul promove mais uma edição do curso Talian in Fameia

UCS Línguas Estrangeiras da Universidade de Caxias do Sul promove o curso de Talian. Porthus Junior / Agencia RBS

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso Talian in Fameia, promovido pelo Programa UCS Línguas Estrangeiras da Universidade de Caxias do Sul (UCS). As aulas se iniciam no dia 6 de maio e seguem até outubro, reunindo virtualmente os palestrantes e as famílias interessadas em aprender e reforçar a prática do dialeto de forma lúdica, por meio de músicas e contos.

Os interessados podem se inscrever até 30 de abril, na turma para iniciantes, com aulas nas terças-feiras, das 19h30min às 20h20, por meio deste link. Já na classe do nível 2, que dá continuidade às atividades desenvolvidas no ano passado, também nas terças-feiras, das 20h30min às 21h20min, a inscrição ocorre através deste link. Os inscritos recebem certificado, e o diferencial é que podem assistir ao curso junto das respectivas famílias. O investimento total do curso é de R$ 143.

As aulas ocorrem via Google Meet, com ensinamentos de componentes gramaticais e elementos culturais, como música e literatura, a partir de uma estrutura curricular desenvolvida pelo idealizador do curso, João Tonus, integrante do Grupo Miseri Coloni e um dos autores do livro Talian par Cei e Grandi (Talian para Crianças e Adultos – Gramática e História), com o apoio da professora Sabrina Fadanelli.

Leia Mais O protagonismo indígena antes da chegada dos imigrantes italianos na Serra há 150 anos

Os docentes são Ladir Brandalise, comunicador da Rádio Caxias e conselheiro do Comites-RS (Comitato degli italiani all’Estero Rio Grande do Sul); Maria Inês Bernardi Chilanti, professora de italiano e Talian em escolas Municipais de Antônio Prado, membro do Conselho Municipal do Turismo e presidente do Círculo Cultural Vicentino do município; Paulo Lazzaretti, ator e músico do grupo de teatro Miseri Coloni; e Valter Buffon, componente do Coral Anima D’Italia e proprietário da Rádio Radise de Ana Rech, Caxias do Sul, que tem 90% da programação em italiano e Talian.