Um ano após ficarem desalojados de aldeia em Caxias, famílias kaingangs recebem a primeira casa  

"Retomada" é a palavra que define as últimas semanas das sete famílias kaingangs da aldeia de Forqueta, em Caxias do Sul. Passado um ano que o grupo precisou deixar o local , devido ao risco de deslizamentos atingirem parte da propriedade, a obra de uma nova moradia foi concluída.

Conforme o cacique Altair Santos, as famílias já estão buscando junto à prefeitura a conexão com a rede de água e eletricidade que a moradia precisa.

— Só tem eu e a minha família aqui, acompanhando as obras. Mas as outras famílias estão nas casas da subprefeitura, aguardando suas casas ficarem prontas para poder voltar — pontua.

Ainda, a equipe da Habitação já realizou a terraplanagem no local que irá receber as novas casas. A secretaria ainda estuda a possibilidade de pavimentar o terreno ao redor das casa, que hoje é de terra.

As novas casas estão sendo construídas em uma parte da aldeia em que as próprias famílias haviam começado obras de novas residências no ano passado. A construção parou em função da chuva, que além de prejudicar o terreno, impediu que as famílias tivessem acesso aos materiais.