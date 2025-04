UBS Reolon passa a integrar o sistema Agenda+UBS a partir da próxima semana, em Caxias do Sul 

O programa possibilita consultas com médico clínico para pessoas a partir dos 13 anos de idade.

A unidade básica de saúde (UBS) Reolon passa a fazer parte do sistema Agenda+UBS , a central de agendamento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul, a partir da próxima terça-feira (22).

O programa Agenda+UBS funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min, possibilitando marcar consultas com médico clínico para pessoas a partir dos 13 anos.

Os agendamentos especificamente para a UBS Reolon serão realizados sempre às terças-feiras, no turno da tarde, das 13h às 16h30min, por meio do telefone (54) 3290-4485.

As consultas podem ser agendadas em casos de acompanhamento de doenças crônicas (diabetes, hipertensão…) e acompanhamento de transtorno mental leve (pessoas em uso contínuo de medicamento e que são acompanhadas na UBS).

Os documentos necessários para o agendamento são CPF e o nome completo. O atendente vai conferir os dados do Cartão SUS. É necessário ser morador de Caxias do Sul e deve ter o Cartão SUS do município.