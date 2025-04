UBS Esplanada, em Caxias, não fará vacinas da gripe nesta terça-feira

As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas, exceto na do Mariani.

Com ampliação do público-alvo, todas as unidades básicas de saúde (UBSs) — com exceção da situada no Mariani — estão ofertando a vacina contra a gripe. Exclusivamente nesta terça-feira (15), a UBS Esplanada não irá aplicar as vacinas, por conta de problemas na temperatura na câmara que disponibiliza o imunizante. Assim que a situação normalizar, a vacinação será retomada.