A reforma começou em setembro de 2023. Enquanto isso, os atendimentos eram realizados em um prédio alugado

Após quase dois anos de reforma, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Esplanada, em Caxias do Sul, será reinaugurada na próxima segunda-feira (14), às 17h30min. Os atendimentos ao público serão abertos na terça-feira (15), a partir das 7h30min. Em função da mudança, não haverá expediente na UBS temporária na sexta e na segunda-feira (11 e 14).

O prédio foi ampliado, com a área útil passando de 432 para 477 metros quadrados, o que representa aumento de 10 para 12 consultórios, outros dois consultórios odontológicos, sala de vacinas, sala para atividades em grupos, farmácia e outros ambientes. Além disso, foi montado um telhado na área externa, onde antes havia apenas um toldo estreito, e instalado uma plataforma elevatória com o objetivo de facilitar o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção.

A reforma também contemplou a substituição do piso, climatização, novos móveis e divisórias, pintura, acabamentos, redes elétrica e hidráulica. A obra foi executada pela empresa REM Construções LTDA. O investimento foi de R$ 2 milhões, com recursos do Município e incluindo uma emenda parlamentar de R$ 500 mil destinada pelo deputado federal Marcelo Moraes (PL).

Durante a reforma, que iniciou no final de 2023 e era para ter sido finalizada em 10 meses, a comunidade não ficou sem atendimentos, porque a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) manteve uma unidade temporária, em prédio alugado. A UBS Esplanada tem cerca de 20 mil usuários cadastrados, de sete bairros e loteamentos. A Unidade fica na Avenida Bom Pastor, 2.225, bairro Esplanada.

Cronograma:

11 (sexta) e 14 (segunda): não haverá atendimento na UBS temporária. Motivo: mudança.

14 (segunda) às 17h30min: cerimônia de reabertura da UBS Esplanada.

15 (terça), às 7h30min: retomada dos atendimentos na UBS que foi reformada.