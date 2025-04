Transferida para a próxima sexta a fiscalização de irregularidades em ligações de esgoto em Caxias

Devido às condições climáticas desta sexta-feira (4), com chuva em Caxias do Sul, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) informou que os trabalhos de termonebulização que seriam realizados no bairro Serrano foram transferidos para a próxima sexta-feira (11). A ação serve para identificar imóveis que tenham as calhas de chuva ligadas à tubulação de esgoto cloacal, o que prejudica o tratamento e sobrecarrega as redes.