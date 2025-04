Tráfego volta a ser orientado em comboio na BR-470, entre Bento e Veranópolis, após o feriadão

O tráfego de veículos é novamente orientado no sistema de comboio a partir da manhã desta terça-feira (22) na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Com a retomada, também volta a valer o bloqueio noturno da rodovia, das 23h às 6h.

A medida, realizada devido às obras em pontos do km 185, no Belvedere do Espigão, ao km 202, na Cainelli, ficou suspensa durante o feriadão de Páscoa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o intuito foi facilitar o fluxo de veículos durante o período de maior movimentação nas estradas.