Torre de observação, deck próximo de cascata e novas churrasqueiras: Parque do Caracol, em Canela, reabre em maio com novidades 

Parque ficou fechado por seis meses passando por obras. Parque do Caracol / Divulgação

O Parque do Caracol, em Canela, já tem data para receber novamente os visitantes: 24 de maio. Uma das principais atrações de ecoturismo da Serra, o parque estava fechado desde outubro do ano passado, quando uma série de obras foram iniciadas. Nesse período de seis meses, o Grupo Iter, que possui a concessão do parque, realizou uma série de melhorias na infraestrutura.

Entre as novidades estão a repaginação do Observatório Panorâmico. A torre de 27 metros de altura, com vista para o parque e a Cascata do Caracol, teve a estrutura metálica, telhados, pisos e vidros restaurados. A atração recebeu ambientação para fazer com que os visitantes se sintam como se estivessem subindo uma araucária. A partir da reabertura do parque, a entrada na atração estará inclusa no ingresso que dá acesso ao parque.

Outra novidade é o Deck da Cascata do Moinho. A nova plataforma instalada próximo da Cascata do Moinho, irá permitir que os visitantes cheguem perto das águas e observar a paisagem do local.

O antigo Centro Histórico será reaberto com o nome Casa Raízes. O espaço conta com uma exposição interativa que fala das origens do parque, curiosidades e memórias do local, além de informações sobre a natureza.

Nas áreas de lazer, 12 novas churrasqueiras estarão disponíveis ao público. O parque reabre com uma parceria com o conhecido mestre churrasqueiro Fernando Schimanoski, o Schima. Através de QR Codes instalados no espaço, os visitantes terão acesso a dicas de como preparar o tradicional churrasco gaúcho.

Outras novidades

O Grupo Iter ainda planeja integrar ao Parque uma experiência radical. O Salto de Pêndulo irá oferecer uma queda livre a 100 metros de altura em uma velocidade de até 125km/h com duração de quatro segundos.

Outra atração prevista é o Mirante da Cascata, um amplo deck com bistrô. O espaço irá possibilitar que os visitantes caminhem sobre uma passarela suspensa sobre o cânion. A atração deve ser inaugurada até o final desse ano.

Ingressos promocionais

A reabertura do parque terá acesso gratuito para moradores de Canela e Gramado, assim como vinha ocorrendo antes do fechamento da atração. O estacionamento para esse público terá valor fixo de R$ 15. Moradores ou nascidos no Rio Grande do Sul poderão adquirir o "Bilhete Gaúcho" por R$ 37, mediante documentação comprobatória.

Para o público geral o bilhete será vendido por R$ 49,90. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site do Parque. No dia da reabertura, as entradas serão vendidas na bilheteria física por R$ 59,90. O estacionamento é cobrado à parte, pelo valor de R$ 30. As entradas dão acesso ao Observatório, churrasqueiras, Deck do Moinho, além de uma foto digital cortesia.

Serviço

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n - Caracol, Canela - RS, 95680-000

Funcionamento: a partir do dia 24 de maio - de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria, a partir de 24/05

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

- Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

- Cadeirantes

- Guias de turismo inscritos na Cadastur

- Crianças até 5 anos

Meia-entrada:

- Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

- Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

- Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

- PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.