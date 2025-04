Terreno onde será construída a Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul é definido

Área fica entre as ruas Ângelo Francisco Guerra, Humberto Zanoni, Virgílio Curtulo e Augusto Adamati. Porthus Junior / Agencia RBS

Um terreno no bairro Sanvitto, em Caxias do Sul, foi definido para construção da Casa da Mulher Brasileira (CMB) — estrutura do governo federal voltada ao atendimento multidisciplinar e humanizado de mulheres em situação de violência. Apenas o município da Serra e Porto Alegre serão contemplados no Rio Grande do Sul.

O imóvel fica atrás da Escola Dario Granja Sant’Ana, e foi optado pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado — pasta que irá administrar o espaço. Acabou descartada uma área no Parque dos Macaquinhos, que também havia sido sugerida pelo município.

Segundo a titular da Coordenadoria da Mulher, Jeane Schulz, foram encaminhadas a planta e a matrícula do terreno para estudo de viabilidade do projeto. O próximo passo, segundo ela, é a formalização do termo de sessão de uso da área escolhida.

Jeane adianta que marcou uma reunião com o Ministério das Cidades para discutir prazos e o funcionamento de possíveis consórcios com municípios vizinhos.

— Ainda não temos previsão (para construção) porque tem os trâmites de andamento do governo federal. Estamos aguardando uma nova reunião porque entendemos que primeiro será construída a de Porto Alegre — afirma.

Repasse de R$ 9,5 milhões

O município receberá um repasse de R$ 9,5 milhões para construção da edificação, equipamentos e mobiliário da Casa.

O valor está incluído na previsão orçamentária do governo federal deste ano, e é proveniente do Ministério das Mulheres, com contrapartida do Estado.

Casa da Mulher Brasileira

Serviços integrados no mesmo espaço: