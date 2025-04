Somente na primeira quinzena de abril, mais de 1,2 mil pessoas faltaram consultas médicas nas UBS's de Caxias do Sul 

As maiores faltas são para consultas com médico clínico ou de Estratégia Saúde da Família (ESF).

Somente na primeira quinzena de abril, mais de 1,2 mil pessoas faltaram consultas médicas nas unidades básicas de saúde (UBS's) de Caxias do Sul. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (28), após a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) criar um "Faltômetro", referente ao índice de faltas a atendimentos marcados com antecedência. A tabela será atualizada a cada 15 dias.

De acordo com as informações da SMS, as 1.260 faltas são referentes a consultas com médico clínico ou de Estratégia Saúde da Família (ESF) – 614 faltas, ginecologista (346 faltas) e pediatra (300). Ainda, o número total refere-se a todas as UBSs, pois aquelas ainda não inseridas no sistema Agenda+UBS realizam agendamentos semanais nos próprios serviços.