Sob a luz de velas, fiéis contemplam o Ofício de Trevas na Capela do Santo Sepulcro, em Caxias do Sul

A Via Sacra era recitada, às 4h deste Sábado de Aleluia (19), pelo padre Jocimar Romio, na Capela do Santo Sepulcro, em Caxias do Sul. Estava em andamento o Ofício de Trevas, uma cerimônia especial, sob um ambiente com luzes apagadas, iluminado pontualmente por velas — uma delas, segurada pelo pároco para ler as escrituras.