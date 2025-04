Shopping de Caxias do Sul promove feira de adoção de cães neste sábado

O Shopping Villagio Caxias promove, neste sábado (12), das 15h30min às 18h30min, uma feira de adoção de cães. Estarão disponíveis 20 cachorros resgatados das ruas ou vítimas de maus-tratos. O evento é em parceria com a ONG Instituto Patinhas.

Para adotar é necessário ser maior de 21 anos, levar vídeo que mostre todas as áreas da casa ou do apartamento, além do comprovante de residência. Os adotantes devem passar por entrevista para análise da possibilidade de adoção. Não serão doados pets que ficarão presos em canis ou correntes, nem será permitido que ocupem pátio compartilhado.