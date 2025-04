Servidores de Caxias do Sul rejeitam proposta de reajuste salarial

O Sindiserv e o Executivo estão discutindo sobre a Campanha Salarial de 2025 desde o início do ano e não estão entrando em consenso Gabriel Lain / Divulgação

O Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv) rejeitou a proposta salarial do Executivo de antecipação da reposição inflacionária de 1% a partir de junho. Na mesma data, a categoria anunciou uma paralisação de um dia em 16 de maio. As decisões foram tomadas durante ato da Campanha Salarial 2025, no Largo da Prefeitura, nesta quarta-feira (23).

A proposta oferecida pela Comissão de Negociação do Executivo era da antecipação de 1% na folha de pagamento de junho de 2025, referente à reposição das perdas inflacionárias de 2025, com desconto "no futuro repasse previsto para 2026", o que foi rejeitado pela categoria. O Sindiserv vem reivindicando o reajuste salarial de 5,5%.

Durante o ato, a presidente da entidade, Silvana Piroli, destacou que vão seguir na luta pelos direitos da categoria.

— A gente vem apresentando nossas propostas e sabemos que tem dinheiro. Não existe impossibilidade de pagar esse reajuste e sim falta de priorização com o trabalho que a gente faz. Existe um descaso: em não ter os profissionais, em relação às condições de trabalho, em relação aos salários. A categoria está farta e não aguenta mais — salientou Piroli.

Além disso, os servidores decidiram entrar em "operação padrão" a partir desta quinta-feira (24), o que significa que deverão atuar apenas nas atividades em que o regime dos servidores determina para cada área. Essa ação deve persistir até o dia 16 de maio, quando está marcado um dia de paralisação das atividades do município.

Referente às alterações na Lei 409, que visa atualizar e redefinir os padrões salariais e cargos, os trabalhos para viabilizar as mudanças seguem em andamento. O Sindicato apresentará um prazo até o dia 16 de maio para uma resposta positiva da prefeitura sobre o assunto.

Reajuste no Vale-Refeição já foi aprovado

Segundo o comunicado do Executivo, já havia sido proposto e aprovado pelos servidores a equiparação do vale-refeição (VR) ao dos servidores da Câmara, que tem o valor de R$ 949,52 e valor líquido de R$ 854,57. O reajuste no VR atinge todos os servidores ativos.