Cidadania italiana: mudanças na concessão da nacionalidade serão avaliadas pelo Senado na Itália; veja quando

O decreto-lei atual, aprovado pelo Conselho de Ministros da Itália, muda essa orientação e estabelece que os descendentes de italianos nascidos no Exterior só receberão a cidadania se, pelo menos, um dos pais ou avós tiver nascido no país europeu.

De acordo com o decreto-lei, os descendentes de italianos que protocolaram pedidos de cidadania até as 19h59min do dia 27 de março de 2025, pelo horário de Brasília (23h59min, no horário de Roma), não serão afetados pela medida. Essas pessoas garantiram a aplicação da legislação anterior e não tem sobre si a regra do limite de gerações.