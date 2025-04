Senac de Gramado oferece oficinas gastronômicas na ChocoPáscoa

A ChocoPáscoa e o Senac de Gramado promovem oficinas gastronômicas para adultos e crianças com inscrições gratuitas. A programação se inicia nesta quinta-feira (3), às 18h30min, com uma oficina que ensinará receitas de cupcakes temáticos de Páscoa.

As professoras do Senac Bruna Gotardo e Sandra Barth vão ensinar técnicas e receitas para os amantes da culinária aprimorarem as respectivas habilidades e tornar a Páscoa ainda mais doce. As aulas ocorrem no Senac Gramado, localizado na Rua São Pedro, 663, no Centro.